Работники ТЦК устроили стрельбу во время силовой мобилизации в Кривом Роге.

Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

Один из военкомов боролся с человеком в чёрной одежде и повалил на землю, на помощь гражданскому пошёл пожилой мужчина, после чего другой сотрудник ТЦК произвёл выстрел очередью из автомата.

Вскоре появились кадры, где полиция задерживает пожилого человека, который, по словам автора видео, пытался защитить своего сына от действий мобилизационной группы ТЦК.

Судя по забору на первом видео и стеклянным дверям, через которые выводили задержанного полицейские, инцидент произошёл на каком-то предприятии.

Ранее владелец СТО заявил, что мужчины в Харькове не выходят на работу из-за облав ТЦК.

Некоторые фирмы не открывают витрины, работая через чёрный ход.

Также стало известно, что под Борисполем "добровольный помощник" ТЦК открыл огонь по гражданскому.

После появления ролика и вызванного им резонанса с заявлением выступила полиция. По утверждению правоохранителей, инцидент произошёл в селе Счастливое, а огонь по мужчине открыл не военком, а "представитель добровольческого формирования территориальной общины".