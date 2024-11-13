Отправить всех работников ТЦК в армию, как предлагают в Верховной Раде, невозможно.

Об этом заявил на брифинге представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин.

"Из работников ТЦК создать бригады невозможно. Работники - это гражданские лица. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Непосредственно из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - сказал Истомин.

Напомним, позавчера нардеп Юрий Камельчук в телеэфире заявил, что ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам. Как он сказал, военкомы своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей от них прячутся, а те, кто попадает в военные части, идут в самоволку.

Позже он добавил, что в ТЦК работают слишком много людей, 99% их работы можно автоматизировать.

Затем с аналогичным призывом выступила временная комиссия Верховной Рады. Вместо ТЦК предлагается создать больше рекрутинговых центров, а бывших военкомов отправить на фронт.