В Верховной Раде Украины прозвучал уже третий со вчерашнего дня призыв распустить военкоматы и отправить их работников на фронт.

Соответствующее заявление опубликовала в своем телеграм-канале народный депутат Марьяна Безуглая.

Роспуск ТЦК даст минимум 50 тысяч военнослужащих, считает нардеп.

"Все еще актуально, что ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет финансовой аналитики, это "черная дыра", а численность работников ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности ЦНАП и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то не менее 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряд необходимых боевых подразделений", – написала Безуглая.

Ранее временная комиссия Верховной Рады призвала расформировать ТЦК. Об этом сообщила народный депутат из "Слуги народа" Юлия Яцык.

А накануне нардеп от "Слуг" Юрий Камельчук тоже заявил, что ТЦК нужно расформировать за "нечеловеческое отношение" к украинцам. Как он сказал, военкомы своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей от них прячутся, а те, кто попадает в военные части, идут в самоволку.