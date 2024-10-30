Одесский журналист Александр Тодоров заявил о своей принудительной мобилизации вопреки тому, что он не прошел военно-врачебную комиссию. Он утверждает, что его подпись на протоколе о прохождении ВВК подделали сотрудники Киевского ТЦК Одессы, после чего отправили его в воинскую часть.

Тодоров рассказал, что 28 октября представители ТЦК остановили его у дома в Одессе и сразу отвезли в Киевский военкомат, не дав зайти домой за документами.

Первые сутки журналиста просто держали в ТЦК, вторые сутки склоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Мужчина сказал, что не отказывается от прохождения медкомиссии, но для этого должен попасть домой, чтобы взять все документы о своем заболевании - у него гепатит С. Но ему отказали.

В итоге он согласился на административную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии, но его без всякой ВВК отвезли в воинскую часть, расположенную в другой области Украины. В части Тодоров заявил, что не проходил ВВК, но ему показали протокол о прохождении с якобы его подписью. Журналист заявил, что подпись подделали сотрудники ТЦК.

В воинской части сравнили его подпись и ту, что была в документах о прохождении ВВК. Оказалось, что они вообще не похожи. После этого Тодорова отправили обратно в ТЦК в Одессу. Журналист намерен судиться с ТЦК.

Тодоров говорит, что он не только серьезно болен, но и является опекуном 86-летнего отца, у которого большие проблемы с сердцем.

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