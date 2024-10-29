Сотрудники ТЦК в Житомире сломали ключицу адвокату Сергею Касянчуку.

Согласно заявлению адвоката, ему во время проведения мобилизационных мероприятий сотрудники ТЦК нанесли значительные физические травмы. В частности, сломали ключицу, из-за чего нужно проводить операцию.

Адвокат утверждает, что за ним сначала следили, а затем под предлогом того, что он находится розыске, затолкали в полицейский автомобиль и увезли на ВВК.

Касянчук считает, что действия против него были совершены целенаправленно и по заказу определенных, пока не установленных лиц. А связано это непосредственно с его адвокатской деятельностью, в частности, потому, что он часто оказывает правовую помощь военнообязанным.

Ранее другой адвокат Александр Пересоляк сообщал, что его уже шестые сутки держат в Ужгородском ТЦК. Он связал это с тем, что его юридическое объединение защищает права военнослужащих и военнообязанных.

Незадолго до этого студент из Харькова, который сейчас живёт во Львове, заявил, что его насильно забрали в ТЦК и довольно сильно избили военкомы.