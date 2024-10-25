В Черновицкой области сотрудники ТЦК избили немецкого волонтера Матияса Прусака.

Об этом рассказал в Инстаграме пользователь по имени Даниил Лисовец.

Как он сообщил, инцидент произошел сегодня утром, когда группа волонтеров возвращалась из поездки на восток Украины с гуманитарной помощью.

"В грузовике был волонтер Григорий Войтко и с ним три гражданина Германии. Они верующие и очень часто ездят в прифронтовые зоны с гуманитарной помощью для гражданских. На блокпосту в Атаках (возле Хотина, Черновицкая обл.) их остановили и начали прессовать Григория. Один из друзей Гриши, Матияс Прусак (немец, который очень много помог украинским переселенцам и людям прифронтовых зон с начала войны), начал беседу с ними против творящегося беззакония. Работники ТЦК брызнули баллончиком в глаза, избили и оставили лежать без сознания под фурой полчаса в наручниках!" - сказано в публикации.

Лисовец опубликовал видео с места происшествия, на нем показан момент, когда к избитому приехала скорая помощь.

Мужчина попросил огласки и назвал случившееся произволом.

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