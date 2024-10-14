Адвокат Александр Пересоляк сообщил, что его уже шестые сутки держат в Ужгородском ТЦК.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Хочу напомнить, что в среду меня задержали сотрудники полиции (предварительно следив за мной несколько часов) и доставили в ТЦК, который проигнорировал право на отсрочку и реальное состояние здоровья и мобилизовал меня", – написал Пересоляк.

"Они просто выполнили приказ, данный им областным ТЦК: мобилизовать адвоката Александра Пересоляка любой ценой. Почему это сделали – причина одна. Наше объединение защищает права военнослужащих и военнообязанных. А последнее вызвало незаурядное невосприятие областных вождей ТЦК", – объяснил он.

Вчера жительница Коломыи заявила, что ее мужа забрали в армию несмотря на бронь от "Укрзализныци", которую ему обновляют в течение более двух лет. Сотрудники ТЦК просто разорвали документ о брони.

Ранее студент из Харькова, который сейчас живёт во Львове, заявил, что его насильно забрали в ТЦК и довольно сильно избили военкомы. При этом он, как учащийся вуза, имеет право на отсрочку.