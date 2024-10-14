Народный депутат Александр Федиенко объяснил массовые облавы ТЦК тем, что люди не обновляют свои учетные данные. По его словам, такие меры необходимы, потому что боевые подразделения Сил обороны нуждаются в доукомплектовании.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

Нардеп возмущен, что люди не выполняют свою конституционную обязанность и не идут воевать.

"Я так понимаю, что фидбек в большинстве идет от боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что нужно пополнение, а пополнение не поступает. Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязанность", - сказал Федиенко.

По его данным, не обновились в ТЦК более 6 млн украинцев.

В то же время, теперь парней до 25 лет, которые будут оформлять общегражданский паспорт, автоматически поставят на воинский учет - без посещения военкомата и медкомиссии.

В том числе тех, кто уехал за границу, сообщает Донецкий областной ТЦК, ссылаясь на постановление Кабмина.

"Молодые люди от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как работникам ТЦК, так и самих призывников", - сообщил военкомат.

Также "молодые люди от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, автоматически будут внесены в реестр Оберег без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии". Это касается и тех, кто проживает за границей.

ТЦК уточняет, что будет проверять актуальность документов уехавших юношей через миграционную службу.

Напомним, Рада запретила мобилизацию мужчин 18-25 лет.

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