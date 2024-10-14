В понедельник, 14 октября, в Украине идет 964-й день войны с Россией.

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14 октября

09:44 Российские паблики заявляют, что их войска зачистили курские села Любимовка и соседний Толстый Луг - населенные пункты, где силы ВСУ оказались отрезанными после наступления РФ на прошлой неделе.

Также заявляется, что "практически уничтожен" украинский гарнизон в Ольговке (севернее, у Коренево).

Украинские военные паблики маркируют Любимовку как серую зону (то есть, там продолжаются бои), а Толстый Луг и Ольговку относят к зоне контроля ВСУ.

При этом телеграм-канал Deep State пишет о продвижении российских сил в районе Ольговки и соседнего с ней Кремяного.

Судя по заявлениям паблика, стабилизировать ситуацию после начала наступления РФ пока не удается. "Ситуация на Курщине не столь радостна. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело", - заявил DS.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов пишет о том, что дождливая погода мешает работе дронов и военной техники.

"В дожди наши дроны не могут эффективно работать. Гусянка (гусеничная техника - Ред.) ещё едет, пока земля не сильно промокла, а колесная уже нормально вязнет. Артиллерию дронами не заменишь, минирование тоже", - заявил он.

08:23 Парней до 25 лет, которые будут оформлять общегражданский паспорт, автоматически поставят на воинский учет - без посещения военкомата и медкомиссии.

В том числе тех, кто уехал за границу, сообщает Донецкий областной ТЦК, ссылаясь на постановление Кабмина.

"Молодые люди от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как работникам ТЦК, так и самих призывников", - сообщил военкомат.

Также "молодые люди от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, автоматически будут внесены в реестр Оберег без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии". Это касается и тех, кто проживает за границей.

ТЦК уточняет, что будет проверять актуальность документов уехавших юношей через миграционную службу.

08:12 За сутки оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава ОВА Иван Федоров.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

08:00 За прошедшие сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Повреждены сотовая башня, жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, складское помещение, гаражи, мотоциклы и частные автомобили.