Анализируем итоги 964-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Владимир Зеленский сделал несколько заявлений по ситуации в Курской области, где россияне пошли в наступление.

В субботу вечером он признал, что "были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи". А сегодня на Ставке верховного главнокомандующего главком доложил президенту, что "пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине", украинские бойцы "держатся и контратакуют".

Российские же паблики заявляют, что их войска зачистили курские села Любимовка и соседний Толстый Луг - населенные пункты, где силы ВСУ оказались отрезанными после наступления РФ на прошлой неделе. Также заявляется, что "практически уничтожен" украинский гарнизон в Ольговке (в районе Коренево).

Украинские военные паблики маркируют Любимовку как серую зону (то есть, там, по их версии, продолжаются бои), а Толстый Луг и Ольговку относят к зоне контроля ВСУ. При этом телеграм-канал DeepState пишет о продвижении российских сил в районе Ольговки и соседнего с ней Кремяного.

Судя по заявлениям паблика, стабилизировать ситуацию после начала наступления РФ пока не удается.

"Ситуация на Курщине не столь радостна. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело", - заявил DS.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов пишет о том, что дождливая погода мешает работе дронов и военной техники.

"В дожди наши дроны не могут эффективно работать. Гусянка (гусеничная техника - Ред.) ещё едет, пока земля не сильно промокла, а колесная уже нормально вязнет. Артиллерию дронами не заменишь, минирование тоже", - заявил он.

Также на выходных прошла информация, что в Любимовке россияне расстреляли девять украинских дронщиков, которые сделались в плен. Об этом написал Deep State. Но Бунятов это опроверг, заявив, что операторы дронов в плен не сдавались, а погибли в бою.

При этом сам факт, что отбиваться от российских атак операторы дронов были вынуждены в ближнем бою стрелковым оружием, показателен. Он говорит о том, что войска РФ достаточно быстро прорвались вглубь украинских позиций - обычно дронами управляют с расстояния 5-10 километров.

На Донбассе российские войска продвинулись в трех местах под Часовым Яром, сообщает DeepState. Продвижение было к югу от города, где РФ захватила развилку дорог, которая ведет в Часов Яр из Бахмута и Константиновки. А также к северу - в районах Калиновки и Григорьевки.

Российские паблики тоже пишут об этих продвижениях. Судя по конфигурации наступлений, Часов Яр, где в последние недели было относительное затишье, россияне пытаются охватить с флангов.

Вчера стало известно о новой атаке россиян в Запорожской области.

Российские военные паблики заявили, что захвачен хутор Левадное к западу от Великой Новоселки. Это село было освобождено украинскими войсками в ходе летнего наступления 2023 года. Минобороны РФ также заявило сегодня, что Левадное взято под контроль.

Судя по карте украинского паблика DeepState, Левадное находятся под контролем ВСУ. Но, как пишет украинский телеграм-канал "Николаевский Ванек", россияне "имели частичный успех, закрепляются в лесополосах в районе Левадного и совершают подготовку к дальнейшим действиям".

По его данным, штурмовые группы россияне на багги приблизились "впритык" к Левадному и продвинулись в сторону Новодаровки.

"Ситуация чуть ли не зеркальная как с Волчанском в мае - докладываем что "мы готовы", а оказалось что как-то нихера не готовы. Также (как и было в мае на Харьковском направлении) разведка предоставила абсолютно все данные, когда, кем и как противник собирается идти, но в итоге всё равно каким-то образом опорные пункты утеряны", - пишет паблик.

Ранее на прошлой неделе российские войска продвинулись в Запорожской области в Каменском и в районе Работино. То есть, атаки в этом стратегически важном регионе явно усиливаются.

К обстрелам. Сегодня Россия поразила в Одесской области еще два грузовых корабля. Такие обстрелы уже стали регулярными. Судя по всему, РФ пытается новым способом заблокировать украинские морские перевозки. Поскольку при условии таких ударов будет гораздо меньше желающих посылать контейнеровозы и сухогрузы в Украину.

Также уже резко подорожала морская страховка для судов, следующих в одесские порты, пишет агентство Bloomberg.

Цена страховки повысилась до более чем 1% от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда она составляла примерно 0,75 процента. То есть для судна стоимостью 50 миллионов долларов страховка увеличилась на 125 000 долларов за рейс.

Массовые облавы в ТЦК

С вечера пятницы Украину захлестнули массовые рейды военкомов. Отряды военных, усиленных полицией, начали устраивать облавы в публичных присутственных местах.

Это концерты, рестораны, ночные клубы (включая стриптиз-бары), рынки, торговые центры, отели и даже автозаправки.

Началось все в пятницу вечером с концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве. После него у выходящих мужчин начали проверять документы, некоторых задержали. После этого люди начали массово сдавать билеты на следующие концерты группы. Сам Вакарчук отказался комментировать ситуацию.

Впоследствии работники ТЦК приходили на концерты в Броварах и в Харькове, где по ходу дела мобилизовали даже несколько музыкантов из местных групп.

Целый "десант" из военкомов высадился на горнолыжном курорте Буковель. И много шуму наделала блокировка киевской заправки Socar на бульваре Дружбы Народов. Там на несколько часов военкомы перекрыли выезды и проверяли документы у водителей.

После этого на следующий день заправка, на которой обычно наблюдался ажиотаж, практически пустовала.

На выходных во многих городах военкомы также устраивали рейды по торговым центрам во многих городах, а в Черновцах перемыли для проверки документов все ходы и выходы.

Облавы идут практически по всем регионам и, что особенно заметно - по наиболее крупным городам, вроде Львова, Одессы и Киева.

Таких массовых демонстративных действий практически не было за эту войну. И, судя по комментариям представителей власти, санкционирована эта кампания была на самом верху.

Один из главных идеологов правящей партии "Слуга народа", глава комитета по информполитике Верховной Рады Никита Потураев, поддержал облавы.

"Я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой украинской культуре. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой украинской экономике проверки документов в барах или клубах. Более того – я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", - заявил Потураев.

А нардеп от правящей партии Александр Федиенко объяснил происходящее тем, что украинцы массово не обновляют свои учетные данные. Он возмущен, что люди не выполняют норму закона о мобилизации. По его данным, не обновились в ТЦК более шести миллионов украинцев.

При этом в соцсетях украинцы критикуют эти меры.

Блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук), которая ранее работала эскортницей и после начала полномасштабного вторжения получила от начальника ГУР награду “За содействие военной разведке Украины II степени”, у себя в Instagram раскритиковала принудительную мобилизацию. Она заявила, что "ей надоело молчать".

“В нашем обществе сейчас принято уничтожать публичных людей или бренды, а о настоящих проблемах или коррупционерах все молчат, потому что боятся. Так вот — мне надоело молчать — каждый раз, когда я вижу подобные видео, мне физически плохо. Это ужас, и так не должно быть. Если вы считаете иначе — тихо отпишитесь. Спасибо”, — написала блогер.

И опубликовала старое видео, где советник главы ОП Михаил Подоляк говорит о том, что “россияне являются полноценными рабами, которых будут использовать как мясо, отправив гибнуть за непонятные цели”. “У них нет свободы отказаться от получения этой повестки, потому что теперь её будут отправлять в так называемый электронный кабинет”, — сказал тогда Подоляк.

А харьковский блогер Евгений Зуб опубликовал, как заявляется, сообщения от людей о том, как они откупались от ТЦК, куда их забрали после последних рейдов.

Так, один харьковчанин пишет, что его выпустили из ТЦК за 5000 долларов, при условии выплаты затем ежемесячно по 1000 долларов военкому. Ещё одного харьковчанина выпустили за 2500 долларов. "Представьте какие суммы осядут за дни рейда? Потужно", - прокомментировал эту информацию Евгений Зуб.

Почему активизировались облавы ТЦК? На эту тему "Страна" поговорила с источниками в военкоматах и в Минобороны.

Они говорят, что нужно различать два процесса.

Первый – "показательные выступления" ТЦК на концертах, в ночных клубах и в ресторанах. Они, как мы уже писали, носят, в основном, информационно-пиарный характер. И призваны показать армии и обществу, что "неприкасаемых нет". В реальности, же, как говорят источники "Страны", эффект для пополнения армии от подобных мероприятий мизерный – в основном, "бусифицированные" таким образом мужчины откупаются. Причем, военкомы, благодаря таким рейдам, снимают "двойную кассу" - "обилечивают" и задержанных, и заведения. Таксы за то, чтоб ТЦК не беспокоили клиентов ресторанов и ночных клубов существовали всегда. Но сейчас о прежних "откупных" по команде сверху было приказано забыть. Но это не значит, что не будет новых договоренностей. Они будут. Только уже дороже.

Однако, как говорят источники, эти "показательные выступления", хоть и привлекают всеобщее внимание, но, тем не менее, носят вспомогательный характер. Их задача - обеспечить пиар-прикрытие второму и главному процессу – резкой активизации уличной мобилизации и облав по всем местам скопления людей: рынки, торговые центры, любые массовые мероприятия.

Причина такой активизации – тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации.

"Официально заявляется, что, после принятия закона о мобилизации, ее темпы выросли чуть ли в три раза. Но, в реальности, таких цифр нет и близко. На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс минус. И был обеспечен он, в основном, не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья. Прохождение ВЛК стало, в большинстве случаев, абсолютной формальностью. Это и дало прирост. Но с сентября пошел сильный спад. Кроме того, закон об ужесточении мобилизации пока не дал особого эффекта. Основная надежда была на то, что обновят свои данные люди, которые не имеют право на бронь и отсрочку. Предполагалось, что это ответственные граждане, которые добровольно идти на фронт не готовы, но если им придет повестка, то прятаться не будут. Но реальность оказалось иной. Во-первых, большинство тех, кто обновили свои данные, имеют либо бронь, либо право на отсрочку. Во-вторых, тем, кто обновили свои данные, но не имеют брони или права на отсрочку повестки начали массово рассылать лишь недавно. Но тот опыт, который уже есть, показывает, что процент добровольной явки очень небольшой. Есть подозрение, что многие просто указывали фейковые адреса. В-третьих, начало очень быстро расти число забронированных работников, которое уже достигло полутора миллиона человек. На брони возник свой рынок по "откосу" от мобилизации, альтернативный взяткам в ТЦК или в МСЭК. На предприятия, имеющие право на бронь, люди устраиваются за деньги, выплачивая их руководству. В ответ на эти проблемы было принято три решения. Первое – активизировать рассылку повесток. Второе – начать аудит предприятий, которые бронируют сотрудников. Третье – начать массовые уличные облавы с целью выявить тех, кто данные не обновил и массово забирать их в ТЦК с последующей мобилизацией. Это и причина того, что сейчас происходит на улицах", - говорит источник из сферы ТЦК.

Но, по его мнению, эффект от рейдов ТЦК очень низок из-за тотальной коррупции – даже если забрали на улице, есть возможность выйти за деньги.

"Если забрали на улице и нет отсрочки, то есть возможность выйти из бусика сразу, еще до прибытия в ТЦК – это стоит около тысячи долларов. Половину от этой суммы нужно сдать начальству после рейда, если утаишь деньги – рано или поздно сдадут свои же и тогда уже тебя задержат на взятке. Есть возможность уйти домой и из ТЦК. Но это дороже. Цена вопроса – уже от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от аппетита руководства. Кроме того, могут обязать еще заносить от 500 до тысячи долларов ежемесячно как гарантию того, что снова не задержат. В итоге остаются лишь самые неплатежеспособные и без связей. Коррупция массовая. После некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных", - говорит источник.

Но даже с теми, кого все ж таки удалось мобилизовать, есть много проблем.

Из-за снижения требований по здоровью годными к службе признают мужчин с хроническими заболеваниями и даже алко- и наркозависимых.

"Потом происходит так – в учебку привозят больного астмой, диабетом или хромого парня, который не сможет пробежать более пяти метров или откровенного наркомана или алкаша. Начальник учебной части наотрез отказывается принимать такого в подразделение. Так как если он возьмет к себе больного или наркозависимого, то проблемы будут уже у него. Больной может умереть в учебке, наркоман продолжит колоться или употреблять соли. При том, что есть доступ к боевому оружию, могут быть различные залеты, от суицида до разборок в казарме со стрельбой. Но даже если этого не случится, потом после учебки "инвалидов", как называют хронически больных в войсках, и наркоманов с алкашами, все равно откажется брать на службу боевое подразделение, их командирам тоже такое "счастье" даром не надо. "Инвалиды" небоеспособны. А воевать нужно реально, людей не хватает катастрофически. Поэтому "инвалидов" потом возят неделями по разным областям, буквально уговаривают забрать их в учебки. Правда, в последние два месяца такой контингент все же начали забирать и в учебки, и в боевые подразделения из-за усилившейся нехватки людей. В учебках их не тренируют и не учат ничему. Чаще всего они выполняют какие-то хозработы. Потом, после трех недель такой условной подготовки, их отправляют в самые обескровленные бригады на самых жестких участках фронта – командиры бригад просто поставлены перед фактом отсутствия выбора и необходимостью хоть кем-то закрывать дыры на позициях. Поэтому "инвалидов" сразу кидают на ноль", - рассказывает о том, что происходит после мобилизации один из украинских офицеров.

Источники в военных кругах говорят, что в связи с проблемами с пополнением армии вновь активизировались разговоры о снижении возраста мобилизации (сейчас нижний порог составляет 25 лет). Но, по их словам, политического решения пока не принято. Власти пока еще ожидают эффекта от уличных облав и массовой рассылки повесток. Кроме того, в целом, они хотят понять какая будет дальнейшая стратегия войны или ее завершения исходя из итогов выборов в США, а также исходя из общей ситуации на фронте. Но если будет ясно, что война уходит в "долгую", вопрос о снижении возраста может быть поставлен на повестку дня.

"План победы" покажут украинцам

После того, как Зеленский представил свой "план победы" на Западе (сперва президенту США Байдену, а затем основным европейским лидерам), на Банковой анонсировали, что скоро план покажут и украинцам. Об этом на выходных заявил советник главы ОП Подоляк.

Он заявил, что план "касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного". По словам Подоляка, "несмотря на то, что основные акценты уже понятны, президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна".

А сегодня стало известно, что Зеленский планирует представить "план победы" уже в среду, на заседании Верховной Рады, что подтвердил советник Офиса президента Сергей Лещенко (а накануне со ссылкой на источники сообщила "Страна").

В общем и целом, благодаря медийным утечкам и заявлениям официальных лиц, уже понятно, что план сосредоточен на резком усилении помощи Запада, снятии ограничений на удары западным оружием по РФ и принятии Украины в НАТО (точнее призыв официально пригласить Украину в Альянс). Цель документа уже на Банковой не раз озвучивали - усиление Украины партнерами до такой степени, чтобы Россия согласилась на переговоры на условиях Киева.

И здесь, конечно, ключевой вопрос не в презентации этих тезисов украинским депутатам, а в том, что на них ответят западные союзники - поскольку реализация плана на 100% зависит именно от них.

Мы и раньше писали, что отношение США и Европы к документу Зеленского в целом очень прохладное. Показательно с этой точки зрения отмена заседания группы "Рамштайн", где Украина планировала презентовать свой документ всем ключевым союзникам. Байден под предлогом урагана "Милтон" на "Рамштайн" не поехал, а затем анонсировал свой отдельный визит в Германию. "Рамштайн" же перенесли на неопределенный срок.

Более того, скорее всего заседания группы по Украине до выборов в США проводить уже не будут, сообщает немецкий общественный вещатель ZDF. По данным СМИ, планируется "тихий приезд" Байдена и его встреча с канцлером Шольцем. "Программа, первоначально запланированная для визита в Германию, будет сильно сжатой", - говорится в статье.

"Это означает, что встреча в Рамштайне точно не состоится в ближайшее время. По всей вероятности, дальнейших решений в формате "Рамштайн" можно будет ожидать только после итогов выборов в США", - полагает ZDF.

Другое немецкое издание - Bild - со ссылкой на источники также пишет, что Байден не приехал на "Рамштайн", потому что не хочет высказываться на тему войны в Украине в преддверии выборов президента США (а заявления об урагане "Милтон" стали только отговоркой).

Это показывает, что недавний вояж Зеленского в Европу не стал прорывным с точки зрения продвижения украинского плана.

Bild оценивает результаты визита как "скудные". Военный эксперт и специалист по Украине Карло Масала заявил, чо "Зеленский не добился никакого прогресса по двум главным требованиям своего плана победы (разрешение на удары дальнобойными ракетами по РФ и приглашение к вступлению в НАТО - Ред.). Поэтому европейское турне - провал с украинской точки зрения".

Издание также пишет, что объявление Шольца на брифинге с Зеленским о "новой помощи в миллиард евро" для Украины "при ближайшем рассмотрении оказалось обманом". Все оружие, о котором было объявлено в пятницу, уже было обещано и профинансировано в прошлом году. В целом материал называется "Шольц отвергает Зеленского".

Также Германия, говорится в статье, больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину - такие данные содержатся в закрытом докладе минобороны Германии, с которым ознакомилась газета. Там же говорится, что в Берлине "не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии" провести контрнаступление.

При этом после отъезжа Зеленского из Европы еще одно немецкое издание написало, что Украина рассматривает остановку войны по линии фронта на основе компромисса с Россией.

"В Киеве обсуждаются сценарии, согласно которым страна откажется от полного отвоевания оккупированных территорий, почти 20 процентов территории Украины", - пишет немецкий Der Spiegel со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Собеседник в Киеве признает, что "у нас было неправильное представление о победе". "Мы считали, что победа должна стать безоговорочной капитуляцией путинской России. Но без уступок уже не получится. Сделка также должна быть выгодна России", — говорит он.

Также, по информации журнала, "в Киеве активно обсуждают западногерманскую модель", по которой ФРГ входила в НАТО, а ГДР в советский блок.

"Однако внутренняя граница Германии не оспаривалась и ФРГ не боролась за нее. Поэтому идея о том, что НАТО может принять Украину до окончания войны, является совершенно иллюзорной", - пишет издание со ссылкой на близкого к Офису президента политолога Фесенко. "Зеленский этого хочет, он максималист. Но НАТО не будет брать на себя обязательство защищать Украину в условиях военного времени", - добавил политолог. О том, что вступление Украины в НАТО это крайне проблематичный вариант, в том числе и из-за позиции России, и из-за нежелания Запада идти на риск войны с РФ, писала ранее и "Страна".

Напомним, официально Украина опровергает подобные планы и настаивает на требовании полного вывода российских войск ("формуле Зеленского"). В то же время уже несколько западных медиа сообщили, что остановку по линии фронта под гарантии НАТО в Киеве рассматривают - в частности, британская Financial Times и американское агентство Bloomberg.

Также ожидается, что на саммите БРИКС, который состоится на следующей недели в российской Казани, Китай и Бразилия представят свой мирный план, который также подразумевает остановку войны по линии фронта. Что из этого может получиться мы анализировали здесь.