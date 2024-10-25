Патрульная полиция Черновицкой области рассказала свою версию конфликта, во время которого, как сообщалось, сотрудники ТЦК избили немецкого волонтера.

Соответствующий пост опубликован на странице полиции в Фейсбуке.

Согласно этой версии, вблизи села Атаки Черновицкой области полицейские остановили автомобиль Mercedes и, проверяя документы, выяснили, что водитель – иностранец, а пассажир находится в розыске за уклонение от мобилизации. Причем ехать в ТЦК он отказался и закрылся в салоне автомобиля.

Потом подъехал еще один Mercedes, из него вышли еще два иностранца и "начали препятствовать действиям полицейских".

"Инспекторы объяснили, что происходит, и сообщили, что они мешают действиям полиции. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал. Патрульные применили к нему слезоточивый газ, наручники и задержали его", – говорится в сообщении.

Потом "полицейские заметили, что мужчине стало плохо, поэтому они вызвали ему скорую помощь и положили его в стабильное боковое положение. Через несколько минут прибыли медики. Мужчину госпитализировали в сопровождении одного из патрульных. В больнице медики осмотрели иностранца, а затем отпустили".

"В то же время пассажир самостоятельно вышел из авто и впоследствии был доставлен в ТЦК и СП", – добавили в полиции.

Напомним, недавно в Ужгородском ТЦК избили и унизили ветерана.

Также мы сообщали, что во Львове студента с отсрочкой от службы избили работники ТЦК. Когда они осознали ошибку, то начали оправдываться тем, что у них много контузий.