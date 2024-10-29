В Киеве на взятке задержали помощника начальника Подольского районного ТЦК по правовой работе. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По версии следствия, он требовал и получил от адвоката взятку за уклонение от мобилизации.

Мужчину доставили в ТЦК, потому что тот не стоял на военном учете, не имел документов и отказался проходить ВЛК. На месте ему предложили "порешать" этот вопрос за 25 тысяч гривен, а еще за 4 тысячи долларов поставить на учет с оформлением отсрочки.

То есть всего за 4,5 тысячи долларов в Киеве можно было уклониться от мобилизации.

Чиновника уже отправили под стражу.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 212 тысяч гривен.

Напомним, в августе ГБР задержало начальника Голосеевского ТЦК, участвовавшего в масштабной схеме переправки мужчин за границу.

Ранее в Полтавской области задержали руководителя одного из районных военкоматов при получении взятки. По данным следствия, он требовал 70 тысяч гривен с владельца местного предприятия