В Запорожье сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата при проверке документов.

Об этом пишут местные паблики, публикуя видеозапись инцидента.

Причиной стал конфликт военкомов с гражданскими. Во время словесной перепалки один из людей в форме произвёл выстрел в воздух.

В областном ТЦК прокомментировали инцидент.

"Военнослужащие Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учётный документ. У гражданина военно-учётного документа не было. Ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Мужчина вместо выполнения законного требования начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь. Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил о совершении им выстрела и произвёл выстрел вверх из небоевого личного оружия", – рассказали в ТЦК.

Назначено служебное расследование, добавили в центре комплектования.

Ранее мы публиковали видео, как в ходе мобилизационных мероприятий в Одессе полицейский отгонял горожан стрельбой из пистолета.

Местные паблики писали, что в ходе возникшей потасовки с полицейского сорвали одежду. Правоохранитель применил против женщины слезоточивый газ и открыл стрельбу в воздух. Это видно на кадрах.

Также стало известно, что в Одесской области в 30 км от границы пограничники застрелили молодого мужчину.