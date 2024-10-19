В Одесской области на обочине дороги обнаружили "Теслу", стоящую на аварийных проблесковых маяках, а рядом с автомобилем – труп Геннадия Бейбутяна. Это местный бизнесмен, который возглавлял одну из организаций "добровольных помощников" полиции, которые в том числе помогают ТЦК проводить принудительную уличную мобилизацию.

Фото с места событий опубликовали местные телеграм-каналы.

По данным СМИ, тело Бейбутяна с огнестрельными ранениями нашли между посёлками Червоный Хутор и Таирово, это примерно в 12 километрах от Одессы. Полиция разыскивает причастных к убийству.

По данным одесских пабликов, Бейбутян являлся владельцем бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, главой дачного кооператива "Лагуна" и общественного формирования "Подразделение содействия правоохранительным органам" (ПСПО).

"Это то самое подразделение, что совместно с ТЦК проводят рейды и "бусифицируют" мужчин", – пишут паблики.

"Страна" уже рассказывала о деятельности подобных формирований. Помимо непосредственно силового задержания на улицах, "добровольные формирования" выполняет функции посредников при передаче взяток сотрудникам ТЦК и СП. Вместе с этим между отдельными ПСПО идёт постоянная борьба за финансовые потоки и сферы влияния, что часто приводит к междуусобицам.

Ранее одесские паблики писали, что местный ТЦК стал привлекать к мобилизации "титушек" вместо военных.