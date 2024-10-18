На днях в Днепре произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и гендиректором компании - производителя окон Steko Сергеем Положаем.

Видео конфликта появилось в соцсетях.

На видео бизнесмен кричит военкомам: "Я гендиректор, бл@дь, где 1760 человек работают! А ты солдат, пи@дуй копай".

Сам Положай в своем Инстаграме подтвердил инцидент и рассказал, как возник конфликт: в парке Шевченко его остановили сотрудники ТЦК, которым он предъявил обновленные военно-учетные документы, включая повестку, продленную до 1 ноября. Однако военкомы заявили, что у Положая нет брони и он подлежит немедленной мобилизации, после чего начали "наваливать". Мужчина пришел в ярость и принялся грубо отвечать им. Этот момент и попал на видео.

Положай написал, что, по его мнению, "ТЦК - чмошники, которых нужно бить", в отличие от военных, защищающих страну на фронте.

Он также посетовал, что в сети предвзято и неправильно освещают его стычку с военкомами.

В связи с инцидентом компания Steko опубликовала заявление, в котором назвала видео неполным, из-за чего "контекст ситуации оказался утрачен".

А сегодня в Steko заявили, что военкомат заблокировал их работу.

От имени Положая компания опубликовала "искренние извинения за любые недоразумения". Компания сообщила, что помогает ВСУ, предоставляя грузовые автомобили с деревянными коробами для строительства окопов, блиндажей, укреплений и быстровозводимых зданий, а также дрова для отопления.

"Сейчас деятельность нашего завода заблокирована представителями ТЦК, что серьезно влияет на работу предприятия. Мы просим вашей помощи в решении этого вопроса, чтобы мы могли продолжать работать и поддерживать вас и наших сотрудников", - говорится в сообщении.

Ожесточенные конфликты граждан с ТЦК в Украине происходят чуть не каждый день. Так, на Закарпатье десятки женщин пытались перевернуть бус с военкомами.

А на Буковине мужчина сбил своим авто военкомов и бросился на них с топором.