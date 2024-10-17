Полиция открыла уголовное дело после конфликта жителей Закарпатья с военкомами.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось вчера в Закарпатской области, где около 30 женщин пытались перевернуть бус сотрудников ТЦК и разбили в нем лобовое стекло", - рассказал источник.

Он также добавил, что уголовное дело открыто по статье о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Правонарушительницам грозит до восьми лет лишения свободы.

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Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State сообщал, что российские войска захватили Островское на подступах к Курахово. Селидово уже находится в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить, заявил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. Также, по словам Рёпке, в Курской области россияне вернули себе село Любимовка, бои продолжаются к востоку и югу от деревни.

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