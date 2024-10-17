На Закарпатье десятки женщин пытались перевернуть бус с военкомами. Полиция открыла уголовное дело
Полиция открыла уголовное дело после конфликта жителей Закарпатья с военкомами.
Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.
"Происшествие случилось вчера в Закарпатской области, где около 30 женщин пытались перевернуть бус сотрудников ТЦК и разбили в нем лобовое стекло", - рассказал источник.
Он также добавил, что уголовное дело открыто по статье о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Правонарушительницам грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что на Буковине вооруженные топорами братья напали на военкомов, чтобы отомстить за пропавшего на войне сына.
Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State сообщал, что российские войска захватили Островское на подступах к Курахово. Селидово уже находится в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить, заявил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. Также, по словам Рёпке, в Курской области россияне вернули себе село Любимовка, бои продолжаются к востоку и югу от деревни.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.