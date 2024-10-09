Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что его покойного заместителя Михаила Лысенко "фактически убили так называемые правоохранители - своими бесконечным преследованием, обысками и травлей".

Видеообращение с заявлением появилось сегодня в Фейсбуке мэра.

Лысенко умер 6 октября в результате инфаркта, сегодня состоялись его похороны. Против него были возбуждены уголовные дела. В частности, его подозревали в присвоении 29,5 миллиона гривен бюджетных средств при ремонте нового моста в Днепре.

Филатов заявил, что против горсовета Днепра "развернута беспрецедентная компания по уничтожению местного самоуправления": открыты десятки уголовных дел, проводятся сотни обысков и многочисленные аресты. Он считает, что это скоординированная политическая атака против властей города, и обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств и экспертиз, а также в проведении обысков без решений суда.

"Причины мне неизвестны. Указание, подготовка к выборам или желание наживы. А возможно, я не знаю, это часть российского сценария. Фронт все ближе к Днепру, а людей, которые должны и могут что-то делать, систематически вытравливают и уничтожают", - уверен Филатов.

Ранее мы подробно писали о конфликте Филатова и Владимира Зелеснкого из-за нового моста в Днепре.

Мэр Днепра часто обрушивается с критикой на кого-нибудь в соцсетях. Так, летом он возмущался по поводу украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.