Мэр Днепра Борис Филатов назвал "пид@расами" президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, а также премьера Армении, которые завтра будут стоять на трибуне вместе с Владимиром Путиным на параде на Красной площади.

Ругательство он употребил в своем телеграм-канале.

"Риторический вопрос: "Интересно, когда завтра пид@расы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут стоять вместе с новым гитлером на "параде", они будут думать о том, что эти мрази в ночь на 9 мая бомбили мирные города?" В Днепре уже несколько взрывов", - сказано в посте.

Ранее мы писали, что на параде ожидается присутствие семи лидеров стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Мы также публиковали видео прибытия Александра Лукашенко в Москву.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, как Путин и главы других стран отметят День Победы в Москве.