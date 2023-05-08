Лидеры стран СНГ, прибывшие в Москву на парад Победы, вместе с российским президентом Владимиром Путиным возложат венки к могиле Неизвестного солдата, а на параде будут стоять на одной трибуне.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на заявление пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова.

"В 10:00 утра начнется непосредственно парад, президент России выступит, главы государства будут с ним на трибуне, далее будет совместное возложение венков к могиле Неизвестного солдата. Далее у глав государств запланирован с нашим президентом неформальный завтрак", - рассказал Песков.

Он добавил, что на параде Победы 9 мая примут все возможные меры обеспечения безопасности.

"Мы действительно ждем глав государств СНГ, которые разделят вместе с нами этот праздник. Это солидаризация глав государств, народы которых в составе единой страны принимали участие в Великой Отечественной войне и победили... Тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, когда речь идет о присутствии нашего главы государства, все, что по закону положено, все делается для этого. Ну, естественно, нужна бдительность", - сообщил Песков.

Ранее мы писали, что на параде ожидается присутствие семи лидеров стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Мы также публиковали видео прибытия Александра Лукашенко в Москву.