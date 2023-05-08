В Киеве на 9 мая в этому году полиция не будет ограничивать доступ граждан к мемориальному комплексу. Но будут усилены меры безопасности.

Об этом "Стране" сообщили источники в Киевской мэрии, уточнив, что эта информация предварительная.

"По информации на эту минуту, мемориал будет работать в обычном ежедневном режиме, закрывать или перекрывать пока ничего не планируем", - говорит источник.

По его словам, правоохранители по необходимости могут проверить документы у тех, кто придет к мемориалу.

"Полиция также будет следить за тем, чтобы все жители столицы соблюдали комендантский час", - сказал источник.

Напомним, в Одессе на 9 мая также будут усилены меры безопасности из-за угрозы провокаций РФ.

А в Минобороны оценили вероятность обострения на 9 мая.

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