Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая теперь будет отмечаться День Европы, а 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", - сказал Владимир Зеленский.

То есть, в этом году 9 мая еще остается Днем Победы над нацизмом. А уже в следующем - если Рада поддержит законопроект - эта дата перенесется на 8 мая.

Также Владимир Зеленский пояснил смысл Дня Европы (указ о его праздновании 9 мая он уже подписал).

"Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы - для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы", - заявил президент.

Напомним, 6 мая Зеленский поздравил военных с днем украинской пехоты и сообщил о врученных наградах.

Также ранее президент сообщил, что по итогам его визитов в Хельсинки и Гаагу Украине будет передана новая военная помощь.