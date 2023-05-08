Вероятность обострения в войне на 9 мая невозможно спрогнозировать, она существует вне зависимости от даты.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр Telegram-канале.

"Это невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжатся война", - написала Маляр.

Также она отметила, что хоть россияне и любят даты и исторические параллели, но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым "они не обострились".

Замминистра обороны напомнила, что мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне.

Напомним, во время ночной атаки были сбиты все 35 беспилотников, выпущенных по Украине.

Также появилось видео поврежденного дома в Киеве в результате атаки беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.