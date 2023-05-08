В понедельник, 8 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed". 35 из 35 дронов были уничтожены.

2. За прошедшие сутки РФ нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые.

3. Противник сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки было отражено 55 атак на этих участках фронта.



4. Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка.

