В среду, 3 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации за минувшие сутки.

Главное из нее:

1. Сегодня ночью РФ атаковала ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой атаки уточняется.

2. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. Пострадали мирные жители.

3. Противник продолжает вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там отразили более 30 атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

4. В Херсонской области представители РФ угрожают депортацией населению, не оформившему российские паспорта. В населенный пункт присылают колонну пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленное выселение с конфискацией имущества.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.