В среду, 3 мая, в Украине идет уже 434-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 2 мая.
Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.
3 мая
07.40 Из 26 запущенных по Украине дронов-камикадзе 21 был сбит.
Об этом сообщило командование Воздушных сил.
Атака дронов по Украине шла с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.
Отражались атаки силами командований "Центр", "Восток" и "Юг".
07.15 На Таманском полуострове РФ горит нефтяной резервуар.
Это происходит в поселке Волна, где располагается порт Тамань. Локация находится неподалеку от Крымского моста.
Власти Краснодарского края причин пожара не называют.
07.05 В Киеве, Днепре и Запорожье этой ночью звучали взрывы.
Паблики Днепра сообщают о сбитых дронах, жители города слышали несколько взрывов. То же самое в Запорожье. Но официальной информации из этих городов еще нет.
Генштаб в утренней сводке пишет о налете Шахидов, но говорит, что информация о последствиях уточняется.
06.40 В КГВА сообщили подробности ночной атаки.
Киев подвергся очередному воздушному нападению со стороны РФ (третьего за последние шесть дней). В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, это были иранские БПЛА Shahed.
В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Оперативные данные на этот момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется.
06.20 Ночью РФ осуществила очередную атаку дронами.