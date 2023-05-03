В среду, 3 мая, в Украине идет уже 434-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 2 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

3 мая

07.40 Из 26 запущенных по Украине дронов-камикадзе 21 был сбит.

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

Атака дронов по Украине шла с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Отражались атаки силами командований "Центр", "Восток" и "Юг".

07.15 На Таманском полуострове РФ горит нефтяной резервуар.

Это происходит в поселке Волна, где располагается порт Тамань. Локация находится неподалеку от Крымского моста.

Власти Краснодарского края причин пожара не называют.

07.05 В Киеве, Днепре и Запорожье этой ночью звучали взрывы.

Паблики Днепра сообщают о сбитых дронах, жители города слышали несколько взрывов. То же самое в Запорожье. Но официальной информации из этих городов еще нет.

Генштаб в утренней сводке пишет о налете Шахидов, но говорит, что информация о последствиях уточняется.

06.40 В КГВА сообщили подробности ночной атаки.

Киев подвергся очередному воздушному нападению со стороны РФ (третьего за последние шесть дней). В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, это были иранские БПЛА Shahed.

В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Оперативные данные на этот момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется.

06.20 Ночью РФ осуществила очередную атаку дронами.