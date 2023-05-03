Подводим итоги 433-го дня войны в Украине.

Удар по Кремлю. Хроника событий

Первые сообщения о том, что в районе Кремля происходит что-то непонятное, появились сегодня ночью. В 2:37 (время в Киеве и Москве сейчас совпадает) городской паблик "Соседи.Якиманка" сообщил о дыме и хлопках в районе Кремля.

Якиманка - это район, который находится через реку от Кремля.

"Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков", - написал телеграм-канал и опубликовал видео с дымом.

Видео начало активно расходится по сети лишь несколько часов назад. И в 14:35 на сайте Кремля было опубликовано официальное сообщение, о котором говорилось о попытке нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции Путина, совершенное накануне ночью.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", — пишет пресс-служба Путина.

Далее указано, что эти действия расценены "как спланированная террористическая акция и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".

Завершается пресс-релиз так: "Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Интересно, что на протяжении всего дня информацию удалось сохранять в тайне, хотя центр Москвы даже в 3 часа утра отнюдь не пустынное место. Но в этом году, в целях подготовки парада Победы, площадь полностью перекрыли с 27 апреля до 10 мая.

Таким образом, свидетелями случившегося могла стать исключено госохрана президента, а также не спавшие в этот момент люди из домов напротив Кремля.

После публикации официального релиза, видео уже непосредственно с ударом дрона по куполу Сенатского дворца, где находится резиденция Путина, появились в телеграм-каналах.

Там видно, что после взрыва беспилотника над куполом строение загорелось.

Сам Путин на момент подготовки материала не выступал с комментариями. Пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Во время атаки в Кремле его не было.

В Москве также отметили, что парад на 9 Мая состоится, Путин выступит на нем с речью. Ближе к вечеру в Сети появилось видео ремонта башни.

Реакция Украины и России

Вскоре после объявленного Кремлем покушения на Путина последовала реакция из Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак разместил у себя в телеграм-канале огоньки пожара, как бы подтверждая "украинский след" в атаке. Но потом почти моментально их убрал.

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", — заявил Никифоров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявил о непричастности Украины. Правда, добавил оговорку, что это может быть дело "местных подпольщиков".

"Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским", — написал он в Twitter.

Он сообщил, что появление беспилотников на энергетических объектах или территории Кремля "могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления". "Как известно, дроны можно купить в любом военторге", — указал Подоляк, сделав отсылку к известной фразе Путина про Крым.

Затем советник Ермака предположил, что Россия готовит масштабный удар по Украине. "Все предсказуемо. Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", - заявил Подоляк.

В Воздушных силах ВСУ также высказали мнение, что ночная атака на Кремль - это провокация.

"Возможно, Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины. Россия так делает всегда. Над самым центром столицы происходят такие вещи – то для меня это выглядит как минимум странно. Возможно, следует от них ожидать теперь каких-то провокаций в Украине", – сказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Позже ситуацию прокомментировал президент Владимир Зеленский, который в этот день как раз уехал в Финляндию. Он заявил, что Украина не атаковала Путина или Кремль.

Реакция же в России была предсказуемо "ястребиной". Российские политики призвали к удару по правительственным зданиям в Киеве.

"Теракт" в отношении президента РФ — это нападение на Россию, заявил спикер Госдумы. "Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", — сказал Вячеслав Володин.

Депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев заявил, что "это последняя красная линия, которая могла быть. Власти РФ должны немедленно ударить по центру принятия решений в Киеве за попытку убить Путина".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что "нам есть чем ударить по их бункерам". А депутат "Единой России", крымчанин Михаил Шеремет призвал "нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве".

И, наконец, к ликвидации украинского президента призвал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики". Далее он напомнил, что "Гитлер тоже не подписывал акт о безоговорочной капитуляции".

То есть крайне жесткая риторика на уровне, выше которого по рангу только сам Путин (Медведев его первый заместитель по Совбезу).

Есть реакция и со стороны российских оппозиционных сил.

Например, сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник утверждает, что по Украине Россия может нанести ядерный удар после атаки беспилотников на Кремль.

"На авиабазе в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", - пишет Гулагу.нет.

Никаких подтверждений данной информации не поступало. В Украине же эту информацию оценили как "российскую спецоперацию" по запугиванию украинцев (хоть и появилась она на оппозиционном ресурсе).

Также начинают поступать оценки от западных СМИ.

Атака на Кремль была совершена "относительно опытным оператором". Такое мнение высказал The Guardian специалист по беспилотникам Центра военно-морских анализов США Сэмюэл Бендетт.

Он сказал, что, судя по видео второго налета беспилотника, "у него тонкие крылья", а это указывает на атаку со стороны профессионального оператора, хотя и не обязательно государственного субъекта, с использованием беспилотника, такого как Mugin-5 китайского производства стоимостью 9500 долларов.

Беспилотники с неподвижным крылом имеют большую дальность и время полета, чем простые и дешевые квадрокоптеры, а такие аппараты, как Mugin-5, теоретически могут летать в течение 7 часов со скоростью около 75 миль в час, что делает возможным полеты на большие расстояния.

Аналитики также предположили, что беспилотник также может быть UJ-22 украинского производства, который имеет аналогичную скорость и дальность действия, согласно веб-сайту производителя, но короткие кадры фильма и трудности с расширением до четкого изображения означают, что какая-либо точная идентификация невозможна.

Какие будут последствия?

Отметим, что удар по Кремлю стал кульминацией аналогичных ударов, которые резко усилились за последние дни по российской и контролируемой РФ территории.

В пределах примерно недели наносились удары дронами по нефтебазам в Севастополе и на Тамани, дважды взрывались железнодорожные пути в Брянской области, там же был атакован аэродром и произошло несколько инцидентов масштабом поменьше.

И главный вопрос - что будет дальше, как ответит РФ и какие в целом у атаки на Кремль будут последствия. Поскольку, похоже, пересечена одна из последних "красных линий", что ставит Москву перед серьезной развилкой из ряда решений.

И ответ на данный вопрос зависит от того, кто этот дрон запустил.

На этот счет, собственно, есть две основные версии: Украина (о чем говорит Россия) и провокация российских спецслужб (на что уже намекают в Киеве).

1. Украина свое участие отрицает, но сторонники этой версии, которые есть и в Киеве (среди тех, кто аплодирует случившемуся) говорят о том, что это очередной мощный удар по имиджу Кремля и демонстрация возможностей украинских спецслужб.

Да и предыдущие диверсии последних дней Киев пусть и не подтверждал, но особенно от них и не открещивался. И удар по Кремлю, как яркое символическое действие, вполне в этот ряд вписывается. Тем более, в преддверии парада в Москве на 9 мая.

А также с учетом того, что начало давно анонсированного контрнаступления затягивается, и новостной вакуум нужно заполнять некими "победными" новостями. И атаки дронов по российским объектам, а особенно по Кремлю, для этой цели вполне годятся.

Как и для "разогрева" информпространства и роста пораженческий настроений в РФ, если наступление в ближайшее время действительно начнётся.

Кроме того, множество дронов в последнее время регулярно сбивались на подлете к Москве. Предварялось это масштабной кампанией в Украине по созданию "беспилотных" войск и набором операторов дронов. То есть понятно, что попытки прорваться к "главной цели" могли быть предприняты.

Также, как уже говорилось, глава Офиса президента Ермак разместил у себя а телеграмм-канале огоньки пожара, а затем убрал их. А бывший советник ОП Арестович не так давно рассуждал о том, что украинские дроны уже летают около Кремля.

2. Но некоторые моменты ставят под вопрос "украинскую" версию.

Видео, снятое ночью, появилось лишь спустя много часов в российских пабликах. Если это была действительно атака Украины, то очень странно, что украинские спецслужбы не озаботились ее фиксацией и более оперативным распространением (пусть даже через вброс в российские телеграм-каналы).

Далее - инцидент вызвал весьма быстро достаточно развернутые комментарии российских политиков первого эшелона (что может говорить о получении отмашки на такие комментарии).

Также многие москвичи знают, что Кремль - крайне защищенный объект, и в его окрестностях любительские дроны в принципе не взлетают из-за усиленной работы радиоэлектронных помех.

Причем такие помехи работают далеко за пределами Садового кольца. Сами же российские СМИ, сообщая ранее о найденных под Москвой беспилотниках, заявляли, что их не сбивали. А значит, скорее всего дроны сами упали от воздействия РЭБ (чего почему-то не произошло с "украинским" беспилотником, ударившим по Кремлю).

Ну, и, наконец, непонятно, где была российская ПВО, которая по логике вещей, должна создавать нечто вроде "купола" над Кремлем и тому подобными объектами.

Разумеется, нельзя исключать того, что был запущен некий высокотехнологичный дрон, который обошел все эти преграды. Либо же охрана Кремля допустила крайний непрофессионализм.

Так или иначе, но любом случае будут какие-то последствия для украино-российской войны. Среди которых рассматривают два основных направления.

Во-первых, "удар возмездия" по Банковой, Раде или правительственному кварталу в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения россияне ни разу не наносили удары по Офису президента. Хотя техническая возможность была - российские гиперзвуковые ракеты украинская система ПВО не может перехватывать. Объяснений этому давалось, как правило, три.

Первое - практическая бессмысленность. По данным СМИ, Зеленский и его ближайшие соратники большую часть времени в Киеве проводит не в здании Офиса, а в подземных бункерах, построенных ещё при советской власти и рассчитанных на ядерный удар.

Второе - Путин якобы рассчитывал на какие-то договорённости с Зеленским (хотя этот аргумент, очевидно, был актуален лишь разве что в первые два-три месяца войны, когда ещё шел переговорный процесс, затем прекратившийся).

Третье - Путин дал обещание не покушаться на жизнь Зеленского. Об этом, в частности, заявлял израильский экс-премьер-министр Беннет. Нынешний удар по Кремлю формально снимает это обещание, если оно даже и было дано.

При этом, последует ли такой удар, где и когда - вопрос остается открытым.

Во-вторых, российская власть может, пользуясь ударом по Кремлю, выступить с неким публичным "ультиматумом" по поводу дальнейших подобных инцидентов. Например, по применению ядерного оружия - чем резко поднять ставки в конфликте.

Либо же применить его без предупреждения - что, конечно, наименее вероятный сценарий, поскольку грозит неконтролируемой эскалацией конфликта с вовлечением других стран.

Впрочем, как уже говорилось, единичные российские оппозиционные ресурсы уже пишут, что Россия начала подготовку ядерного удара. Но никаких других подтверждений этому нет.

Единственное, что пока сегодня прозвучало от России на "ядерную" тему - это заявление замминистра обороны Александра Фомина на брифинге для военных атташе "дружественных стран".

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - заявил Фомин.

Впрочем, слова эти прозвучали в контексте темы ядерных боеголовок США в Европе, а не удара по Кремлю.

Но в целом, тема "возмездия" усиленно прокачивается в российским информполе.

В военных российских телеграмм-каналах идет целая серия сообщений на тему "наконец-то Кремль принял решение дать жесткий ответ".

"В руководстве министерства обороны РФ решились на какие-то жесткие шаги. Именно с этим связана пауза, между атакой и освещением ее в СМИ. Полдня шло обсуждение, и когда решение было принято, об атаке сообщили СМИ. И, судя по заявлениям наших топов, решение принято", – пишет один из поддерживающих войну российский телеграмм-каналов.

Что касается вероятности ядерного удара, то до сих пор такие прогнозы (которые и ранее переодически звучали), к счастью, ни разу не оправдались. В том числе и по поводу позиции важнейшего союзника Москвы Китая относительно недопустимости использования ядерного оружия. И вряд ли позиция Пекина поменялась после удара некими беспилотниками по Кремлю.

Но то, что некий масштабный удар (без ядерного оружия) россияне попытаются нанести - исключать нельзя. Так было, после взрыва на Крымском мосту, когда армия РФ нанесла массированный удар по энергоинфраструктуре Украины, подав это как "акт возмездия".

Не исключено, что и сейчас атака на Кремль будет использована Москвой как повод для некой новой военной акции. Тем более, что действительно объявление об атаке по резиденции президента РФ было сделано с большой задержкой после самого удара. То есть, вероятно, какие-то решения за это время были приняты.

В тоже время есть еще одна совсем конспирологическая теория о том, что удар по Кремлю был организован представителями так называемой "партии войны" в России, чтоб подтолкнуть Путина (который, по этой версии, удар не согласовывал) к неким жестким действиям в отношении Украины. Представители этой "партии" уже активно берут Кремль "на слабо" - мол, "если Путин не ответит на удар по Кремлю, зачем он совсем слабак".

В таком случае, не факт, что российские власти изначально планировали "удар возмездия", но к нему их активно подталкивают, ставя в позицию "потери лица" в противном случае.

Ситуация на фронте

В Бахмуте идут бои, рядом с ним шли атаки на Ивановское, Претдечино и Нью-Йорк, заявил Генштаб.

"Институт изучения войны" сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы в районе Хромово (примыкает к Бахмуту с запада).

Командир авиаразведывательного подразделения ВСУ "Француз" рассказал о тактике "вагнеровцев" в Бахмуте.

По его словам, у противника хорошо продумана логистика - "вагнеровцы" распределяют по точкам запасы боеприпасов и оружия. Для пополнения запасов существуют "рабы", которые целыми днями носят вооружение.

После этого, забирая запасы с точек, противник малыми группами идет на штурм. Такая тактика позволяет не накапливать оружие в одном месте. Она эффективна как в городских боях, так и в посадках.

Пехотные штурмы, по словам военного, предваряются длительной, многочасовой артподготовкой. "Сначала легкий артобстрел до обеда, потом сильнее артобстрел, и уже с 3 до 6 часов идут активные штурмовые действия силой пехоты", - заявил он.

Достигать успеха во время вечерних штурмов противнику удается именно потому, что украинские силы к этому моменту уже сильно измотаны от артиллерийских обстрелов, говорит "Француз".

Также, по данным Генштаба, идут бои в районе Белогоровки Луганской области, где РФ атакует.

Ряд российских военных телеграм-каналов сегодня распространил информацию об окружении сотни россиян под Белогоровкой. Первоисточником стал паблик "Первый. Донецк", на который подписано около 8 тысяч пользователей и где публикуется несколько новостей в день из жизни "ДНР" в поддерживающей "республику" риторике.

Сегодня этот канал сообщил, что в конце апреля группа из 100 бывших заключенных, завербованных министерством обороны РФ, оказалась в окружении после захода в промзону Белогоровки. Они якобы находятся там уже неделю, и никто их не выручает.

Украинские СМИ начали активно распространять эту новость, хотя официально в ВСУ ее не комментировали. Ряд других российских военных пабликов данную информацию опровергают. Хотя и отмечают, что там идут тяжелые бои. Также они публикуют видео ударов "Солнцепеками" по позициям ВСУ в Белогоровке.

Также российские телеграмм-каналы заявили сегодня ближе к вечеру об атаке украинских войск в районе Орехова Запорожской области. Утверждают, что атака отбита. Часть российских пабликов написало, что никакого масштабного наступления на данном направлении не было. А была просто разведка боем силами до отделения с бронетехникой.

Украина информацию о наступательных действиях под Ореховом не подтверждала, также как и предыдущие сообщения россиян об атаках ВСУ на данном направлении.

Ночью по Украине была атака "Шахидов" - по официальным данным, как минимум пять из них нашли свои цели.

Подтверждены попадания по административному зданию в Днепре, нефтебазе в Кропивницком и промышленной зоне в Константиновке. Также были прилеты по Запорожью.

Одновременно был удар дроном по российской нефтебазе в Тамани (о чем мы уже упоминали выше).

Мощным обстрелам подвергался Херсон. Там сегодня было много убитых и раненых гражданских.

Около 11 утра был прилет по гипермаркету "Эпицентр". Там погиб начальник отдела охраны, уборщица и охранник, а также ранены пять работников. Затем российская армия ударила по железнодорожному вокзалу Херсона - по предварительным данным один человек убит, трое ранено.

Далее, в результате обстрела супермаркета "АТБ" четыре человека погибли, 26 получили ранения.

Всего сегодня в Херсонской области от обстрелов погибли 18 человек, 46 - ранены, в том числе двое детей.

Власти региона накануне заявили, что с 20:00 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая.

"За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд", - сообщил глава ОВА Александр Прокудин. По его словам, это нужно, "чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности".

Столь длительный комендантский час - примечательное событие в контексте разговоров о контрнаступлении ВСУ и стягивания сил к переднему краю. Впрочем, нельзя исключать, что решение властей связано и с повышенными угрозами обстрелов.

Контрнаступление

США известно, что Украина готовит наступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает "Голос Америки".

Блинкен призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех на поле боя – "лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир."

По мнению куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина, ВСУ уже начали свое контрнаступление.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", - цитирует Пригожина его пресс-служба.

Также он считает, что в ближайшее время, "может быть дни", наступление ВСУ может перейти в активную фазу.

Глава американского генштаба Марк Милли вчера обрисовал три вероятных исхода контрнаступления ВСУ.

1. "Полное обрушение российской линии фронта". "Это уже случалось в предыдущих войнах — например, в Первой мировой войне. Так что вероятность этого есть", - заявил Милли.

2. Также по его словам, "есть вероятность ограниченного успеха" ВСУ.

3. Есть вариант, по его мнению, что наступление не добьется успеха вообще.

А затем генерал озвучил еще один вариант - "может быть, украинцы собираются провести оборонительную операцию, и русским будет сложно организовать наступление". То есть, ВСУ могут вообще воздержаться от атаки и воевать от обороны.

Он добавил, что США и союзники обеспечили Украину для использования обеих стратегий.

Но при любой из них шанс того, что Украина или Россия достигнут своих политических целей на поле боя в этом году крайне низка. "Это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", - заявил Марк Милли.

Говоря о вероятности эскалации конфликта до уровня глобального, генерал заявил, что такая опасность есть, поскольку войны "очень эмоциональны".

При этом Милли считает, что "Россия не хочет войны с НАТО или США, а НАТО и США не хотят войны с Россией. Так что в этом отношении все заинтересованы, и Украина точно не хочет такого масштаба войны на своей территории. Так что в интересах всех не нагнетать обстановку".

Тем временем в российских военных пабликах высказывают свою версию - на что может сделать ставку Украина в наступлении. Они отмечают, что боеспособность подразделений армии РФ сильно разнится. Есть вполне боеспособные и стойкие части под умелым командованием. А есть подразделения с низкой дисциплиной и боевым духом. Именно благодаря таким в сентябре 2022 года рухнул фронт РФ в Харьковской области, так как державшие оборону части просто побежали, оголив тылы, что привело к поспешному отступлению всех войск. Поэтому, как полагают российские телеграм-каналы, и в анонсированном наступлении ВСУ будут делать ставку на поиск "слабых звеньев" в обороне россиян, чтоб нанести туда удар, прорвать фронт и заставить отступить под угрозой окружения другие части.

Правда, также военные паблики отмечают, что сейчас по всей линии фронта у россиян оборона во-первых более насыщена личным составом, чем в прошлом году (за счет мобилизации). А во-вторых, развернуты несколько линий обороны. И если первую линию наступающие прорвут, то затем встретят следующую линию.

О многоуровневой системе обороны россиян как проблеме для ВСУ писали и западные СМИ, и эксперты. Полагая, что для ее преодоления украинской армии потребуется большое количество техники и боеприпасов. А также каким-то образом преодолеть проблему с превосходством россиян в воздухе.

Но в целом, безусловно, огромную роль будет играть степень боеспособности и стойкости сражающихся армий - у одних в наступлении, у других в обороне.