На Кремль сегодня была совершена атака беспилотников. Как минимум один дрон был сбит прямо около купола. Соответствующее видео уже появилось в сети.

После этого на куполе был виден небольшой пожар.

Первые сообщения об атаке появились в московских телеграм-каналах около трех часов ночи, а днем информацию подтвердил Кремль.

Там обвинили в атаке двумя дронами Украину и назвали это "покушением на Путина", оставив за собой право ответных мер. Владимир Путин, как заявляется, при этом не пострадал.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет.

Это планированная террористическая акция, покушение на президента России. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров при этом опроверг причастность Украины к атаке на Кремль.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил Никифоров.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также заявил о непричастности Украины. Правда, добавил оговорку, что это может быть дело "местных подпольщиков".

"Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским", - написал он в Twitter.

Однако в Москве, как и ожидалось, уже призвали к удару по правительственным зданиям в Киеве.

Так, депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев заявил, что "это последняя красная линия, которая могла быть. Власти РФ должны немедленно ударить по центру принятия решений в Киеве за попытку убить Путина".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что "нам есть чем ударить по их бункерам".

Депутат "Единой России" крымчанин Михаил Шеремет призвал "нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве".

Депутат от ЛДПР Алексей Журавлев призвал "прицельно бить по центру Киева" и "уничтожить Офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы".

А российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник и вовсе утверждает, что Россия может в ответ нанести ядерный удар по Киеву.

"На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", - пишет Гулагу.нет.

Также власти РФ уже сообщили, что парад на 9 мая отменять из-за атаки не станут, но вот запуск беспилотников с сегодняшнего дня в Москве запретили. За исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти.

"Страна" обращает внимание на несколько моментов в связи с атакой.

После начала полномасштабного вторжения россияне ни разу не наносили удары по Офису президента. Хотя техническая возможность была - российские гиперзвуковые ракеты украинская система ПВО не может перехватывать. Объяснений этому давалось, как правило, три.

Первое - практическая бессмысленность. По данным СМИ Зеленский и его ближайшие соратники большую часть времени в Киеве проводит не в здании Офиса, а в подземных бункерах, построенных ещё при советской власти и рассчитанных на ядерный удар.

Второе - Путин якобы рассчитывал на какие-то договорённости с Зеленским (хотя этот аргумент, очевидно, был актуален лишь разве что в первые два-три месяца войны, когда ещё шел переговорный процесс, затем прекратившийся).

Третье - Путин дал обещание не покушаться на жизнь Зеленского. Об этом, в частности, заявлял израильский экс-премьер-министр Беннет. Нынешний удар по Кремлю формально снимает это обещание, если оно даже и было дано.

В этой связи уже возникла конспирологическая теория, что беспилотники запустила по Кремлю не Украина, а это была провокация самих россиян с целью развязать руки для удара по правительственному кварталу Киева.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак некоторое время назад разместил у себя в телеграмм-канале огоньки пожара (как бы подтверждая "украинский след" в атаке). Но потом почти моментально их убрал.

Также обращает на себя внимание, что изначально видео начало расходится по российским телеграмм-каналам. Причем массово его стали публиковать с большой задержкой после того, как оно появилось в одном из московских каналов.

Если это была действительно атака Украины, то очень странно, что украинские спецслужбы не озаботились ее фиксацией и моментальным распространением.

С другой стороны, удары беспилотниками в последние дни наносятся по всей территории РФ. Горят нефтебазы, атакуют аэродромы. И особенно не скрывается, что это делает Украина. И удар по Кремлю, как яркое символическое действие, вполне в этот ряд вписывается.

Тем более, в преддверие парада в Москве на 9 мая.

А также с учетом того, что начало давно анонсированного контрнаступления затягивается и новостной вакуум нужно заполнять некими "победными" новостями.

И атаки дронов по российским объектам, а особенно по Кремлю, для этой цели вполне годятся.

Также как и для "разогрева" информпространства, если наступление в ближайшее время действительно начнётся.