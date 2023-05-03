Появилось видео с моментом атаки беспилотника по Кремлю. Судя по видео, он был сбит прямо около купола.

Также опубликовано видео пожара в резиденции президента РФ после атаки. Горит тот самый купол.

Телеграм-каналы сообщали об ударе еще в районе трех часов ночи со ссылкой на очевидцев.

"Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков", - написал телеграмм-канал, опубликовав видео дыма.

В Москве с сегодняшнего дня запретили запуск беспилотников, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.