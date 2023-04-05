Украинские военные впервые опубликовали видео артиллерийского удара по территории России.

Как сообщает Bild, украинская артиллерия обстреляла позиции российской армии у села Цаповка Белгородской области. Войска РФ расположились в лесополосе близ фермы в 1,3 км от границы с Украиной. Их позиции обнаружили украинские разведчики из 4-го Харьковского пограничного отряда.

Как отмечает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, это первый случай, когда украинские военные сами обнародовали видео с артиллерийским обстрелом территории России.

Рёпке считает, что видео во многом адресовано западным союзникам Киева: "Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется всё увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя".

Ранее мы писали, что в феврале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не бьет по территории России, а западное оружие будет использовать только для деоккупации своей территории.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть свое оружие, которое может уничтожать цели на территории РФ.