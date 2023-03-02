Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал новое заявление насчет истории с "ДРГ" в Брянской области в своем Telegram-канале.

"Насчет фейковых украинских ДРГ в Брянской области. Классическая Россия. Она всегда идет на провокации, ложь, она всегда создает информационные поводы, правда не ясно, зачем она делает это сейчас, когда у нас полноценная война. Нет смысла провоцировать того, кто с тобой уже воюет", - заявил он.

Также Подоляк опроверг отправку ДРГ в РФ.

"Украина не атакует территорию РФ, не отправляет туда ДРГ, не убивает там гражданских. Украине это не нужно. Сушаны - не стратегический объект, и мы туда не заходим", - сообщил советник главы ОП.

Подоляк считает, что произошедшее - либо попытка взять под контроль панические настроения россиян, либо российские партизаны начинают "демонтировать режим Путина".

Напомним, сегодня российские власти заявили о действиях "украинской ДРГ" в Брянской области.

Также появились комментарии со стороны Украины по заявлениям РФ об "украинской ДРГ" в Брянской области. Общий их смысл - это провокация со стороны россиян.

Позже "Русский добровольческий корпус" (подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину) заявил о том, что в Брянской области действовал он.