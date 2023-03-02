Появились первые комментарии со стороны Украины по заявлениям РФ об "украинской ДРГ" в Брянской области. Общий их смысл - это провокация со стороны россиян.

Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук обратил внимание на то, что заявления сопровождаются рядом ложных сообщений, которые позже официально опровергаются.

"Похоже, что информационную операцию не согласовали с руководством Брянщины и после каждого вброса от военкоров об "убийствах гражданских", "обстреле школьного автобуса", "захвате заложников" - местные чиновники опровергают эту информацию. Выходит забавно, как в басне Крылова "Лебедь, Щука и Рак", - написал он и предположил, что "диверсантами" могут быть сбежавшие "вагнеровцы" из числа завербованных заключённых.

Кроме того, Братчук заявил, что Генштаб ВСУ в комментарии "Бабелю" заявил, что украинские ВС ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

"Все происходящее в России - это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях Брянщины являются дерзкой московской провокацией", - написал Братчук со ссылкой на сообщение Генштаба.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан написал, что российские СМИ "пытаются дискредитировать ВСУ".

"Но они не учитывают, что воины Сил Обороны Украины никогда не прибегали к провокациям, не прибегают и не будут прибегать", написал он, напомнив, что недавно было предупреждение о подготовке провокации со стороны РФ.

Штефан, вероятно, имеет в виду сообщение командования "Север" за 23 февраля. Тогда сообщалось, что РФ готовит провокацию на границе с Черниговской областью с применением одежды, похожей на форму ВСУ.

В ОК "Север" сообщили, что "враг может прибегать к провокациям и пытаться дискредитировать ВСУ".

Вероятно, это сообщение связано с заявлениями со стороны РФ о ДРГ в Брянской области.

Напомним, ранее сообщалось, что "Русский добровольческий корпус" заявил о том, что в Брянской области РФ сегодня действовал он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.