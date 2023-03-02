В четверг, 2 марта, в Украине идет уже 372-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 1 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

2 марта

10:21 Абитуриенты с временно-оккупированных территорий смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно, сообщили в Минобразования.

Из-за мер безопасности НМТ будет проводиться 1 день. Временные экзаменационные центры будут работать на подконтрольной Украине территории.

Также центры сдачи НМТ организуют в украинских образовательных центрах европейских стран.

В этом году для поступления в ВУЗ можно использовать также результаты НМТ за 2022-й год, или ЗНО 2021-2022 годов.

10:13 Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Лаврову на саммите G20 с призывом "заканчивать войну".



На встрече министров иностранных дел стран-участниц G20 она обвинила Россию в том, что та парализует работу "большой двадцатки".



"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный порядок", - указала Бербок, обращаясь к присутствовавшему на саммите Лаврову.

Напомним, итоговое заявление саммита сейчас под вопросом из-за расхождений позиций РФ, Китая и Индии по вопросу упоминания войны, с позицией запада.

Ранее министры финансов и главы центробанков G20 исключили из совместного заявления пункты, где осуждалось вторжение РФ в Украину, т.к. эти пункты были заблокированы Москвой и Пекином.

09:59 Лоббисты в сфере ВПК в США стали получать огромные прибыли после начала войны в Украине, пишет The Guardian.

После начала российского вторжения 25 зарегистрированных агентов согласились представлять интересы Украины на безвозмездной основе. (До войны такую помощь Украине оказывали 11 компаний).

"Хотя многие из этих безвозмездных лоббистов могут заниматься этой работой исключительно из солидарности с Украиной, у некоторых фирм, работающих на Украину бесплатно, есть дополнительный стимул", пишет издание.

Так, лоббистская и коммуникационная фирма BGR Government Affairs в мае прошлого года начала безвозмездно работать на Украину.

В 2022 году BGR заработала более полумиллиона долларов, лоббируя интересы подрядчиков Пентагона.

В частности, компания Raytheon, заплатившая BGR 240 тыс. долларов за лоббирование её интересов, уже получила более 2 млрд долларов по государственным контрактам, связанным с войной в Украине.

09:45 У РФ нет ресурсов для вторжения в Молдову, а у Кишинева достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье, заявил премьер Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну — много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел", - заявил он.

Он также заявил, что украинская ПВО защищает и Молдову.

09:36 В случае войны запасов вооружения у бундесвера хватит на несколько дней, пишет Financial Times.

Запасы настолько истощены, что заполнение пробелов будет стоить 20 миллиардов евро.

Также немецкое правительство критикуют т.к. оно не компенсировало помощь, переданную Украине.

Инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонса Маис уверен, что такие проблемы просто неприемлемы.

"Очень важно, чтобы мы демонстрировали, что материал, который мы отдали, заменяется в максимально короткие сроки", – заявил он.

09:35 Фото спасательной операции в Запорожье, где ракета попала в пятиэтажку.

Напомним, погибло три человека, ещё пять в больнице.

09:31 Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ. 11-й зарезервирован для словацкого музея.

Словакия рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 советского производства в связи с модернизацией своих Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, пишет издание Associated Press.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна больше не будет использовать самолеты данной модели.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти их жизни", - сообщил он.

Словакия подписала контракт на покупку 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, а советские самолеты были законсервированы еще летом.

09:16 Зеленский опубликовал видео из Запорожья.

Ночью там было попадание в многоэтажку, разрушены 3, 4 и 5 этажи, известно о трех погибших,продолжаются поисковые работы.

08:57 Пока украинские силы продолжают оборону Бахмута, повышение температуры приводит к бездорожью, что ограничивает передвижение по пересеченной местности, сообщает британская разведка.

Обычно это дает некоторое военное преимущество обороняющимся силам, отмечают в Лондоне.

Дневная температура почвы уже повысилась и в настоящее время она в основном выше нуля. При этом ночные заморозки и дневные оттепели остаются вероятными до следующей недели.

"Прогнозируемая более теплая, чем в среднем, погода весной приведет к дальнейшему сокращению передвижения по пересеченной местности. Почти наверняка к концу марта условия будут худшими после окончательной оттепели. Это добавит дополнительных трений в наземные операции и затруднит передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", - сообщает разведка Британии в новой сводке.

08:50 Глава Офиса президента Ермак сообщил о трех погибших в Запорожье (ранее было известно о двух).

По его словам, пять человек госпитализированы после ракетного удара по пятиэтажке.

08:40 Рано или поздно Бахмут, вероятнее всего, будет оставлен ВСУ, однако сейчас бои ведутся и будут вестись для достижения нескольких целей, заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"С одной стороны, перемолотить максимальное количество врагов и вынудить их использовать большую часть боеприпасов. Они, как и мы, испытывают определенный снарядный голод. Не в такой степени, как мы, но для них это тоже проблема", - сказал Рахманин в интервью НВ.

Второй целью он назвал недопущения коллапса линии обороны.

"Потому что есть два разных подхода — есть организованное отступление, а есть — бегство. Понятно, что бегства нельзя допустить в любом случае, потому что это приводит не только к оставлению какого-либо населенного пункта, но вызывает проблемы в обороне в целом", - сказал он.

Третьей целью Рахманин назвал обеспечение подготовки новых укрепленных рубежей.

"Бахмут являлся одним из опорных пунктов второй линии обороны. Она, напомню, проходила по линии Северск-Соледар-Бахмут. Третья цель — обеспечить организованное отступление", - заявил Рахманин.

По его оценкам, Бахмут уже продержался достаточно долго — дольше, чем ему предсказывали.

08:36 Подробности ряда инцидентов с беспилотниками и летающими объектами описывает российский телеграм-канал "База".

По его данным, два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму в ночь на 1 марта в Сакском районе. Они упали на территории части, взорвался только один, повредив стену одной из построек. Никто не пострадал.

Судя по всему, речь о том же инциденте, о котором вчера сообщало минобороны РФ.

Также "База" сообщает, что в Ленинградской области над Выборгом (поселок Прибылово) вечером 28 февраля обнаружили неопознанный летающий объект. Был подан сигнал "Режим" (требование о прекращении нарушения воздушного пространства России). Спустя полтора часа сигнал был снят.

Напомним, что в Петербурге 28 февраля днем закрывали воздушное пространство для гражданской авиации. Тогда власти региона объяснили это учениями.

08:15 Утренние фото с места ракетного удара по Запорожью.

Возле разрушенной пятиэтажки много спасателей и техники. Также рядом организовали мобильный пункт обогрева (на улице сейчас -1).

08:11 Российские войска "обрезают" Бахмут, подходя все ближе к захвату города, пишет CNN. "Недели кровопролитных боев постепенно сломили решительное украинское сопротивление", - говорится в материале издания.

Украинские военные в разговоре с CNN признали, что удерживать город становится все труднее, поскольку пути с запада под угрозой перекрытия российскими войсками, которые продвинулись со стороны севера и юга.

Особенно сложная ситуация в северном направлении, где россияне атакуют между Берховкой и Ягодным, сообщил телеканалу украинский боец.

"Вместо того, чтобы двигаться прямо к центру города, группы Вагнера стремились окружить город широкой дугой с севера", - объясняет этот маневр CNN.

Телеканал не считает Бахмут важным со стратегической точки зрения. Но указывает на одну важную в военном плане деталь.

"Если русским удастся занять высоту к западу от города, близлежащие промышленные города Константиновка и Краматорск окажутся во власти их артиллерии и дальнобойных минометов. И неясно, куда именно украинские силы отступят - если отступят - из Бахмута", - говорится в статье.

07:56 Из разрушенной ракетой пятиэтажки в Запорожье спасли беременную женщину, сообщает ГосЧС.

Всего из подъезда, который обрушился, вывели 11 человек, еще 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Напомним, что уже есть информация о двух погибших.

07:52 Видео с места ракетного удара по Запорожью, где обрушился 5-этажный дом.

07:26 Ракетный удар ночью нанесли по жилому дому в Запорожье. Снаряд разрушил три этажа, сообщают местные власти.

Погибших на данный момент двое, под завалами находятся люди.

Предположительно, били из комплекса С-300.

06:55 Сводка украинского Генштаба на утро 2 марта. Главное:

1. За прошедшие сутки отражено более 170 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

Противник штурмует Бахмут, а также атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Ивановское.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях атаки шли в районах н.п. Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка.

2. Россияне нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Также за сутки сбито два "Шахида". Угроза ракетных ударов очень высока по всей территории Украины.

3. В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.