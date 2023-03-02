Подводим главные итоги 372-го дня войны в Украине.

Она из главных новостей дня - рейд "Русского добровольческого корпуса" на приграничные с Украиной территории Брянской области РФ. Это структура, состоящая их российских граждан, воюющих на стороне ВСУ.

Они сегодня вошли в одну из российских деревень и развернули там флаг своего подразделения. А потом вышли обратно в Украину.

В России их обвиняют в теракте и в убийстве двух мирных жителей и ранении ребенка. Сам РДК отрицает, что стрелял по мирным жителям.

История наделала много шуму. Детальнее в ней мы разбирались в отдельном материале.

Теперь перейдем к остальным важным событиям дня.

Что происходит в Бахмуте

За прошедшие сутки отражено более 170 атак противника, сообщал Генштаб ВСУ утром.

Вечером командование сообщило об атаках Бахмута, а также Хромово и Ивановского. Это два населенных пункта, которые находятся на трассах в сторону Часов Яра и Константиновки. По этим дорогам снабжается Бахмут.

О боях за Хромово (на карте ниже - Артемовское) ранее не сообщалось. Дорога на Часов Яр, которая проходит через этот поселок, является ключевой для удержания Бахмута (трасса на Константиновку через Ивановское плотно простреливается россиянами, на ней подорван мост).

Также Генштаб сообщил вечером о ракетном ударе по Часов Яру. То есть давление противника в этом районе усиливается.

Журналист Bild Юлиан Рёпке сообщил, что противник продвинулся в восточной части Бахмута.

"Российские силы вторжения прорвали оборону Украины на востоке Бахмута и захватили около 20 высотных жилых и хозяйственных зданий", - заявил он.

Украина этих данных не подтверждала.

Американский телеканал CNN пишет о том, что российские войска "обрезают" Бахмут, подходя все ближе к захвату города. "Недели кровопролитных боев постепенно сломили решительное украинское сопротивление", - говорится в материале телеканала.

Украинские военные в разговоре с CNN признали, что удерживать город становится все труднее, поскольку пути с запада под угрозой перекрытия российскими войсками, которые продвинулись со стороны севера и юга.

Особенно сложная ситуация в северном направлении, где россияне атакуют между Берховкой и Ягодным (в сторону Хромово - Ред.), сообщил телеканалу украинский боец. "Вместо того, чтобы двигаться прямо к центру города, группы Вагнера стремились окружить город широкой дугой с севера", - объясняет этот маневр CNN.

Телеканал не считает Бахмут важным со стратегической точки зрения. Но указывает на одну важную в военном плане деталь.

"Если русским удастся занять высоту к западу от города, близлежащие промышленные города Константиновка и Краматорск окажутся во власти их артиллерии и дальнобойных минометов. И неясно, куда именно украинские силы отступят - если отступят - из Бахмута", - говорится в статье.

Также телеканал пишет, что российские войска уже в шаговой доступности от соседнего Часов Яра. Его жительница Валентина рассказала, что город под постоянными обстрелами. И что из определенных точек "можно дойти до русских позиций пешком".

Корреспонденты CNN стали свидетелями, как колонны украинской бронетехники двигались в обоих направлениях вдоль главной дороги из Часов Яра в Бахмут.

Украинские военные рассказали журналистам, что в Бахмуте сейчас воюют остатки "Вагнера" и как минимум два батальона российских десантников. Военные заявляют, что поэтому нельзя сдавать Бахмут - следующей целью станет Часов Яр.

С украинской стороны заявления по Бахмуту звучали не самые радостные.

Рано или поздно Бахмут, вероятнее всего, будет оставлен ВСУ, однако сейчас бои ведутся и будут вестись для достижения нескольких целей, заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"С одной стороны, перемолоть максимальное количество врагов и вынудить их использовать большую часть боеприпасов. Они, как и мы, испытывают определенный снарядный голод. Не в такой степени, как мы, но для них это тоже проблема", - сказал Рахманин в интервью НВ.

Второй целью он назвал недопущения коллапса линии обороны.

"Потому что есть два разных подхода — есть организованное отступление, а есть — бегство. Понятно, что бегства нельзя допустить в любом случае, потому что это приводит не только к оставлению какого-либо населенного пункта, но вызывает проблемы в обороне в целом", - сказал он.

Третьей целью Рахманин назвал обеспечение подготовки новых укрепленных рубежей.

"Бахмут являлся одним из опорных пунктов второй линии обороны. Она, напомню, проходила по линии Северск-Соледар-Бахмут. Третья цель — обеспечить организованное отступление", - заявил Рахманин.

По его оценкам, Бахмут уже продержался достаточно долго — дольше, чем ему предсказывали.

Впрочем, официально все эти оценки украинские власти не разделяют. И говорят, что вокруг Бахмута, где ситуация действительно не из легких, идет некая нездоровая информационная шумиха.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляет о "чрезмерной активизации российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута". В частности она перечисляет три нарратива:

1. Будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.

"Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", - комментирует Маляр.

2. Дискредитируют военное командование восточного направления, выкладывая "фейковые документы якобы из штаба на Востоке".

3. "С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", - пишет она, комментируя разного рода слухи в российских телеграм-каналах (о том, что "издан приказ" о якобы отводе сил из города либо о том, что запрещен вывоз всех раненых, кроме тяжелых).

Британская разведка делает в свою очередь прогноз о том, что наступившая в Бахмуте оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

Правда, это работает и в другую сторону - в случае, если россияне перережут или начнут плотно простреливать все основные трассы в город, передвигаться вне этих трасс из-за распутицы будет непросто.

То есть информационный фон относительно Бахмута сейчас складывается достаточно негативный. Риторика в том числе украинских политиков и военных уже не в том, сдадут Бахмут или нет. А в том, как это сделать с наибольшим ущербом для противника и наименьшим для ВСУ.

И это значит, что ситуация с этим ключевым на данный момент городом Донецкой области складывается крайне сложно для украинских войск.

Хотя, повторимся, официально украинская сторона отрицает намерения выводить войска из Бахмута и заявляет, что намерена удерживать город и дальше.

Возможно, уже в ближайшие дни станет более понятно в какую сторону развернутся события.

Обстрелы в Украине

Сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Запорожью. Ракета упала на крышу дома, обрушив три верхних этажа у пятиэтажки. Погибли четыре человека. Еще восемь - ранены, пять считаются пропавшими без вести, среди них - ребенок.

Также сегодня российская армия ударила из дронов по Бериславскому району Херсонской области, девять человек ранены, заявляет областная прокуратура. Сообщается, что попали в очередь людей, которые стояли за гуманитарной помощью возле школы. Среди раненых - несовершеннолетний ребенок.

Одновременно стало известно, что в Херсоне из-за постоянных обстрелов Красный Крест прекращает раздачу гуманитарки на улице и в гуманитарных штабах. Вместо этого ее будут доставлять адресно.

Отметим, что местные активисты давно критикуют власти за создание очередей при раздачи гуманитарки, что крайне опасно в условиях обстрелов.

Украинское командование сегодня заявило, что массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом. Российские войска ищет новую тактику, сообщают в Силах обороны юга.

Спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что теперь противник "начинает растягивать во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии шахедов".

"Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары. Объективная ситуация состоит в том, что ракет у РФ уже гораздо меньше, но все еще есть", - сказала Гуменюк.

Впрочем, вряд ли эта ситуация изменится для районов, до которых добивают российские РСЗО или оперативно-тактические ракеты - вроде того же Запорожья. Или Купянска, откуда власти решили эвакуировать детей и маломобильных людей - это 812 детей и 724 инвалида.

Напомним, Купянское направление регулярно фигурирует в сводках Генштаба, сам Купянск подвергается обстрелам. В частности, во вторник там обстрелом был разрушен детский сад, погиб 63-летний мужчина.

Впрочем, начало эвакуации может говорить и о том, что в на этом направлении Украина ожидает активных действий противника - например, попыток наступления.

О концентрации сил в этом районе регулярно сообщают власти Луганской области. В то же время на Западе считают, что Россия не собирается наступать на Харьковскую область. Аналитики "Института изучения войны" (США) отмечают, что РФ минирует границу к северо-западу от Харькова, а формирования наступательных групп не фиксируется.

Дрон под Тулой и загадка борта А-50

Продолжаются налеты дронов по территории России. Сегодня стало известно, что в Тульской области РФ утром прогремел взрыв - в километре от поселка Молодежный к северо-востоку от Тулы. Местные жители обнаружили в поле "чёрную воронку, усыпанную пеплом, и металлические осколки, разлетевшиеся от неё".

Позже власти области заявили, что это мог быть украинский беспилотник. Отметим, что Тула более чем в 300 километрах от украинской границы.

Сегодня продолжение получила история с российским стратегическим самолетом А-50, который, как утверждали белорусские оппозиционные паблики, был атакован дроном на военном аэродроме "Мачулищи", и получил повреждения.

Сперва белорусский телеканал АТН снял взлет и полет этого самолета - что, по идее, должно было показать, что с ним все в порядке.

Затем белорусская оппозиционная организация ByPol опубликовала видео пролета дрона над аэродромом "Мачулищи". На ролике дрон садится на корпус самолета А-50 и потом спокойно улетает. Как утверждается, это была разведка. Самого момента удара по аэродрому на видео нет.

При этом доказательств того, что самолет был поражен или поврежден, по-прежнему не предъявлено.

Тем не менее, эта история показала, что в современной войне защита стратегических объектов резко усложнилась из-за появления новых средств поражения и разведки.

Крайне сложно даже на хорошо охраняемых объектах засечь небольшой дрон. И, имея средства поражения, он может стать мощным оружием.