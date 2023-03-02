Сегодня, 2 марта, в приграничном с Украиной районе Брянской области было очень неспокойно.

Утром российские СМИ сообщили о "прорыве украинской ДРГ" в составе 40-50 человек, которая, как утверждалось, "взяла в заложники" десятки местных жителей и нескольких убила. "Диверсанты" якобы подожгли дом, взорвали газопровод и линию электропередач, а потом вступили в "полномасштабный бой" с представителями Росгвардии, которые пытались из задержать.

Большинство сообщений, которые шли потоком из российских пабликов, не нашли затем подтверждения даже в официальных заявлениях властей и спецслужб РФ. Например, не подтвердилась официально информация о взятии заложниках. Губернатор области заявляет о двух погибших и о раненном 11-летнем ребенке в результате действий "украинской ДРГ". Путин заявил о теракте - расстреле автомобиля с людьми.

Позже появилось заявление "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который воюет на стороне Украины в составе Иностранного легиона ВСУ. Там сказали, что это они заходили в Брянскую область (и разместили соответствующие фото и видео). Но убийства мирных жителей отрицают.

Характерна и реакция украинских властей. Там, с одной стороны, опровергают, что имеют какое-либо отношения к событиям в Брянской области, с другой стороны, усиленно намекают, что это могут быть действия "партизан", которые ведут "борьбу с Путиным". Как бы косвенно подтверждая, что в Брянской области действовал РДК. Хотя понятно, что это подразделение, воюющее в составе украинских войск, вряд ли могло заниматься самодеятельностью и совершить рейд в Брянскую область без согласования с властями Украины. Что указывает на конкретные информационно-политические цели произошедшего.

Какие именно цели были и каковы будут последствия - читайте в статье "Страны".

Что случилось в Брянской области

В 10:30 по киевскому времени губернатор Брянской области сообщил о "проникновении украинской ДРГ" в два поселка: Сушаны и Любечане.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", — написал в телеграме Александр Богомаз.

Через несколько минут он добавил: "Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте".

Населенные пункты Сушаны и Любечане расположены Климовском районе Брянской области, в 20 км друг от друга. Стоят непосредственно на границе с Черниговской областью Украины, в пешей доступности к кордону. Деревни малочисленные. Население первой деревни 269 человек, второй — 343.

После этого взрыв информации начался в российских телеграм-каналах и СМИ. Со ссылкой на источники или даже без таковых там заявлялось, что группа "украинских диверсантов" из 40-50 человек захватила один или два населенных пункта, держит в заложниках жителей, а также расстреляла школьный автобус, где впоследствии погиб ребенок.

Другие писали о расстреле легкового автомобиля с детьми (позже эту информацию официально подтвердили российские власти).

Вот как описывает этот эпизод телеграмм-канал "База".

«По рассказу детей, в машине был водитель и трое ребят: мальчик Федор из третьего класса и две девочки, Злата и Лена. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус. По дороге на них неожиданно напала группа неизвестных мужчин — водитель погиб сразу, а Федор получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться девочкам, сказал им прятаться в лесу. Позже, раненый мальчик смог поймать машину на той же дороге — она увезла детей подальше от места нападения. Федору сразу же вызвали скорую. По словам врачей, осколок или пуля прошла вдоль ребра. Парню уже провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает», - пишет Baza.

Также публиковалась история о женщине-фельдшере из Клинцов, которая с мужем ехала в машине, была остановлена группой людей в белых маскхалатах. Они якобы забрали ключи от машины и мобильные, мужа связали и приказали сидеть на остановке, обложив ее минами-лепестками, чтобы он не сбежал. Фельдшера же отпустили, она добежала до деревни и рассказала обо всем местным жителям.

Позже российские информагентства со ссылкой на региональные власти данные о заложниках и расстрелянном автобусе опровергли. Затем стала выходить уже напрямую официальная информация, где картина была иной.

ФСБ заявило, что пограничники и военные "проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в деревне Любечане погиб водитель легкового автомобиля и ранен мальчик 2012 года рождения. Ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает. Позже он сказал, что погибших уже двое.

Президент России Путин заявил, что огонь был открыт по автомобилю "Нива", где находились дети.

То есть, в изложении российской власти, "украинская ДРГ" обстреляла у деревни Любечане автомобиль, погиб шофер, еще один человек, и ранен мальчик. Заложников, судя по всему, не было. Но в российскую деревню вооруженные люди, судя по дальнейшей информации, зашли.

В Кремле заявили, что "речь идёт об атаке террористов". Путин вызвал на доклад главы ФСБ, минобороны и Росгвардии. И отменил поездку в Ставропольский край.

Позже в телеграм-каналах прошла информация со ссылкой на российских силовиков, что "украинские диверсанты" покинули российскую территорию.

Что такое РДК

Параллельно вышло заявление группы, которая взяла на себя ответственность за события, при этом отрицая убийства мирных жителей.

В Сети появилось видео с вооруженными людьми, снятое на фоне Любечанского фельдшерского акушерского пункта в Брянской области. Двое вооруженных мужчин с желтыми повязками сообщили, что они представляют "Русский добровольческий корпус".

Это сформированное в августе пошлого года подразделение россиян, воюющих за Украину с 2014 года. Его ряды пополнили ветераны "Азова" и других подразделений.

Корпус находится в составе Интернационального Легиона ВСУ. Это одно из двух подразделений, в котором воюют россияне. Второе подразделение - легион "Свобода России".

"Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлевских пропагандистов. Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", — говорится в сообщении организации.

Далее вышло второе видео "Русского добровольческого корпуса" из Брянской области.

"Мы пришлю сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда чтобы вас освобождать. Призываем вас взять оружие и бороться с путинским кремлевским кровавым режимом", — указывалось на новом ролике.

Личность одного из людей на видео была установлена - им оказался переехавший в 2017 году в Украину россиянин Денис Никитин (еще один вариант фамилии - Капустин). Ранее украинские СМИ публиковали с Никитиным интервью как с бойцом "Русского добровольческого корпуса". Википедия маркирует его как командира этого соединения.

В телеграм-канале White Rex (это давнее прозвище Никитина) также появилось подтверждение участие Никитина в заходе в Брянскую область.

"Про расстрелянных детей, вы@анных собак и престарелых, взятых в сексуальное рабство, конечно, чушь. Но если про это пишут в российских СМИ, спорить с этим трудно", - говорится в сообщении.

Украинское издание "Заборона" в 2020 году называло Никитина "неонацистом", который основал бренд одежды White Rex и проводит турниры по смешанным единоборствам, где принимают участие ультраправые (в частности, там участвовал "Тесак" - умерший в тюрьме Максим Марцинкевич).

"Заборона" ссылается на исследователя ультраправых движений Роберта Клауса, который в своей книге "Хулиганы – мир между футболом, насилием и политикой" называет Никитина "нацистом и бизнесменом". "Никитин хочет быть своего рода главным нацистским поставщиком", – пишет Клаус, цитируя самого Никитина, который говорил, что White Rex должен "охватить все сферы жизни современного человека".



Также сообщалось, что Никитин-Капустин презентует полк "Азов" европейским ультраправым движениям.

Денис Никитин (Капустин)

Других участников рейда опознал по видео "Русского добровольческого корпуса" еще один российский ультраправый Владислав Поздняков.

По его словам, оба - россияне. Первый (на фото слева, с бородой) Освальд Лемох, в 2018 году эмигрировавший в Украину. Второй - Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, уехавший в Украину несколько лет назад и вступивший в ВСУ.

Освальд Лемох (слева) и Илья Богданов

Затем в России опознали еще одного участника рейда - Кирилла Канахина.

Это российский актер академического Малого театра, который снялся в ряде фильмов (например, он партнёр Ксении Собчак и Максима Коновалова по фильму "Никто не знает про секс – 2"). Также он был преподавателем йоги. В неустановленное время переехал в Украину.

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, ныне проживающий в Украине, в комментарии «Стране» подтвердил, что в Брянскую область сегодня совершил рейд "Русский добровольческий корпус".

"Я к этому никакого отношения не имею, но ребят, которые это сделали, хорошо знаю. РДК - это подразделение, которое воюет в Украине, в нем состоят несколько десятков человек, они выходцы из российского «правого» движения и многие из них воевали на стороне Украины в составе разных добровольческих батальонов еще до полномасштабного вторжения в прошлом феврале. С сентября они образовались в отдельное подразделение в Украине. И вот, сегодня они совершили рейд в Брянскую область", - сказал «Стране» Илья Пономарев.

По его словам, проникновение РДК на территорию РФ - это символический ответ на последние заявления Путина о необходимости усилить охрану на границе с Украиной.

"Это очень символично, потому что буквально 2-3 дня назад Путин говорил, что надо усилить охрану границы - вот ему наглядно показали, чего стоят его заявления. Минные поля есть, есть пограничные силы, не то что там "кто хочешь приходи и бери что хочешь". Но ребята из РДК вели разведку и нашли, как пройти", - рассказывает Илья Пономарев.

Он сказал, что пока не владеет информацией о том, где сейчас находятся участники РДЛ, живы ли они и не знает, была ли акция согласована с украинским командованием, в подчинении которого находится РДК.

Реакция Украины

Официальная реакция Украины поступила не сразу, а примерно в тоже время или же сразу после того как появилось первое видео РДК.

В Офисе президента предположили, как одну из версий, что в Брянской области действовали партизаны. При этом отрицая, что украинские власти имеют к этому какое-то отношение.

"История с украинской диверсионной группой в РФ — классическая заведомая провокация. РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", — написал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Затем он опроверг роль ВСУ в отдельном видеообращении.

"Насчет фейковых украинских ДРГ в Брянской области. Классическая Россия. Она всегда идет на провокации, ложь, она всегда создает информационные поводы, правда не ясно, зачем она делает это сейчас, когда у нас полноценная война. Нет смысла провоцировать того, кто с тобой уже воюет", - заявил он.

По словам Подоляка, Украина не проводит отправку ДРГ в РФ. "Украина не атакует территорию РФ, не отправляет туда ДРГ, не убивает там гражданских. Украине это не нужно. Сушаны - не стратегический объект, и мы туда не заходим", - заявил он.

Подоляк считает, что произошедшее - либо попытка взять под контроль панические настроения россиян, либо российские партизаны начинают "демонтировать режим Путина".

Далее последовало заявление ГУР, которое фактически дало понять, что на Брянщине был РДК.

"Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — сказал представитель военной разведки Андрей Юсов.

Как видим, представители украинской власти хоть и отрицают, что имеют отношение к этим акциям, но при этом косвенно подтверждают, что в Брянской области действовал РДК, воюющий в составе украинских сил обороны.

И потому трудно предположить, что на такой рейд "русские добровольцы" пошли без согласования с командованием.

То есть, фактически, Киев не особо пытается отвести от себя подозрения в причастности к событиям.

И это может указывать на цели акции.

Что стоит за акцией?

Очевидно, что в Офисе президента правы: военного значения деревни, в которые зашли "РДК", не имеют. Следовательно, проводилась демонстративная информационно-политическая акция.

Такие демонстративные акции мы видим уже последние несколько дней, когда территорию РФ атакуют беспилотники. Они пока не наносят значительного ущерба, но призваны, видимо, вызвать в России панику среди населения, падение авторитета власти и рост антивоенных настроений. Либо вал обвинений в адрес военно-политического руководства РФ в трусости, недостаточной жесткости в войне с Украиной, неспособности защитить границу и мирных граждан.

События в Брянской области укладываются в общем в ту же логику.

В российских СМИ также распространена версия, что эта акция призвана "перебить" негатив от потока тревожных для украинской армии новостей из Бахмута, который сейчас пытаются окружить россияне и появляется все больше прогнозов, что ВСУ оттуда будут отступать (официально, впрочем, планы на отступление опровергаются).

Отметим, что шум в России эта акция подняла действительно большой.

Причем, что самое интересное, шум был поднят фактически руками самих же российских телеграмм-каналов и военкоров, которые публиковали устрашающие подробности "террористической атаки", большинство из которых потом оказалось фейком, но панику с утра они подняли.

Также во многих российских военных телеграмм-каналах (в том числе и тех, которые активно в последнее время продвигают Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер") начала продвигаться уже традиционная для них линия по дискредитации руководства России, которое, по их мнению, не может "защитить границу", не отвечает должным образом на "атаки Украины".

В том же духе прокомментировал ситуацию и сам Пригожин.

"Красные линии? У нас похоже красная краска кончилась, и вместо красной – коричневая. Правда, вместо линий – чиркаши. Ничего страшного, по чиркашам тоже найдём, кто их оставляет", - сказал Пригожин.

То есть, российские военные телеграмм-каналы, как говорят пиарщики, "усилили сигнал" от этой акции примерно в том направлении, которое было бы выгодно Украине.

Впрочем, это имеет и другой эффект - подталкивает российскую власть к какому-то жесткому ответу. И создает соответствующий запрос в российском информпространстве и в общественных настроениях.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, например, призвал объявить войну Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже призвал "разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению", и не "смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты".

"Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России", - написал Кадыров.

Также он высказался в пользу введения "в некоторых регионах" военного положения.

В самом же Кремле, как мы уже говорили, случившееся назвали "терактом". Но каким будет ответ - пока вопрос. В Украине пока наиболее активно обсуждают вероятность ракетного удара со стороны РФ. Также, скорее всего, российские власти начнут активнее укреплять границу с Украиной, чтобы пресечь такие инциденты впредь.

И, не исключено, что отвлечение ресурсов РФ от фронта на создание фортификаций на тех участках границы, куда украинская армия не планирует наступать - могло быть еще одной целью акции.

Со своей стороны россияне наверняка будут использовать этот случай для того, чтоб обвинять Киев в "терроризме", в "эскалации войны", а также для "поднятия боевого духа" у россиян и увеличения среди них поддержки войны с Украиной "до победного конца".

Также Москва может использовать праворадикальную биографию лидера РДК Капустина-Никитина для продвижения тезиса о "нацистских диверсантах-террористах на службе Украины", о "новых власовцах" и о том, что внутрироссийские враги Путина "несут в Россию нацизм". Причем продвигать не только среди собственного населения, но и в Европе, где к ультраправым отношение, как известно, крайне негативное. Тем более, что о Никитине, как писалось выше, там уже давно знают.