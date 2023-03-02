Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, ныне проживающий в Украине, в комментарии "Стране" сообщил, что в Брянскую область сегодня проник "Русский добровольческий корпус" (РДК), где служат российские эмигранты, воюющие на стороне Украины против Владимира Путина.

"Я к этому никакого отношения не имею, но ребят, которые это сделали, хорошо знаю. РДК - это подразделение, которое воюет в Украине, в нем состоят несколько десятков человек, они выходцы из российского "правого" движения, и многие из них воевали на стороне Украины в составе разных добровольческих батальонов еще до полномасштабного вторжения в прошлом феврале. С сентября они образовались в отдельное подразделение в Украине. И вот, сегодня они совершили рейд в Брянскую область", - сказал Илья Пономарев.

По его словам, проникновение РДК на территорию РФ - это символический ответ на последние заявления Путина о необходимости усилить охрану на границе с Украиной.

"Это очень символично, потому что буквально 2-3 дня назад Путин говорил, что надо усилить охрану границы - вот ему наглядно показали, чего стоят его заявления. Минные поля есть, есть пограничные силы, не то, что там "кто хочешь приходи и бери что хочешь". Но ребята из РДК вели разведку и нашли, как пройти", - рассказывает Илья Пономарев.

По его словам, на территории Украины есть много россиян, которые воюют против режима Путина, и все они преследуют одну ту же цель: вернуться в свободную Россию.

"Они организовываются, чтобы положить конец существованию злобной империи зла. Это и РДК, и Легион "Свобода России", который я представляю, и целый ряд других групп, которые не афишируют себя, но их много на территории Украины. РДК просто стали первыми, которые открыто показали, на что они способны", - говорит Пономарев.

Он уточнил, что пока не владеет информацией о том, где сейчас находятся участники РДК и живы ли они.

При этом Пономарев, ссылаясь на информацию от лидера РДК Капустина, утверждает, что сообщения российских СМИ о жертвах среди гражданских и пораженных мирных объектах - неправда.

"Участники РДК не нападали и не стреляли в мирных граждан, они занимаются исключительно военной операцией", - сказал Пономарев.

Он уточнил, что не в курсе, как давно планировалась сегодняшняя операция, и не знает, была ли она согласована с украинским командованием, в подчинении которого находится РДК.

Пономарев также отметил, что начал активно общаться с РДК с лета прошлого года, и уже тогда среди членов РДК обсуждалась необходимость проведения военных операций на территории России.

"Я лично считаю, что границу скорее надо переходить в эндшпиле военной кампании, что сигналом к окончанию войны будет заход украинской армии в Крым, и с этого момента надо расширять наступление на территорию России. Но и сегодняшние действия имеют важное символическое значение. Сегодня впервые война напрямую зашла на российскую территорию. Это было не зря", - считает Пономарев.

Отметим, что в сети уже узнали участника видео "Русского добровольческого корпуса" из Брянской области. Это ультраправый россиянин Денис Никитин с позывным White Rex, переехавший в 2017 году в Украину.

Украина же заявляет, что отношения к этому событию не имеет, поскольку не атакует территорию РФ.