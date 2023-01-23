Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, который пытался устроиться в Сумскую областную военную администрацию для сбора секретной информации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В результате многоэтапной спецоперации в Сумах задержан агент ФСБ, получивший враждебную задачу устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации", - рассказали в спецслужбе.

По данным СБУ, в администрации агент должен был собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Полученные сведения планировал передавать врагу по закрытым каналам связи.

Следствие установило, что агентом оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовала перед началом полномасштабного вторжения. Он согласился на сотрудничество из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После полномасштабного вторжения агент разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого он объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Также он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей. За свои "услуги" предатель получал средства в криптовалюте.

Во время обысков у фигуранта нашли российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже отправил его под стражу.

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