В понедельник, 23 января, в Украине идет уже 334-й день войны с РФ.
О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 22 января.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
23 января
10.50 В Черном море сократилось количество ракетоносителей, свидетельствует инфографика ВМС.
Сейчас на боевом дежурстве 11 кораблей противника, общий залп - 24 ракеты (на трех носителях).
В Азовском море 2 корабля (без ракет), в Средиземном - 10 с общим залпом в 72 ракеты.
10.35 В Сумской ОГА публикуют видео утренних обстрелов в Бояро-Лежачи.
Сообщают, что по центру села ударили 15 мин, поврежден дом старосты, дом культуры, магазин на линии электропередач.
Видео снято местной жительницей, сообщили в ОГА.
10.20 Компания, которую обвиняют в поставке продуктов в Минобороны по завышенным ценам, выступила с заявлением.
Там обвиняют СМИ в манипуляциях и факты манипуляций с ценами отрицают.
"В последнее время в СМИ активно распространяется недостоверная информация об ООО "Актив компани" как контрагенте Минобороны по договору о предоставлении услуг по обеспечению комплектами продуктов питания военнослужащих ВСУ. Приводится информация о том, что ООО "Актив компани" якобы является "прокладкой", находится по адресу массовой регистрации, имеет уставный капитал в размере всего 1000 грн, реализует продукцию по завышенным ценам. Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию ООО "Актив компани" и Минобороны", - говорится в комментарии компании, который приводит "Укринформ".
Там заявляют, что в компании трудятся 187 человек, есть более 2000 м² складских помещений и более 70 транспортных средств. А регистрацию по другому адресу объясняют целью "сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей".
Цены на продукты там не считают завышенными, а сравнение с ценами с супермаркетов называют "неправильными и манипулятивными", т.к. цена включает логистику в зону боевых действий и обновление товара с истекшим сроком годности, сообщают в компании.
09.50 Телеграм-каналы Днепра приводят подробности спецоперации по задержанию военного, который подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата.
Как сообщает "Днепр Оперативный", мужчину задержали. Им оказался военный, который находился в розыске за кражу оружия
О том, что в многоэтажке стрельба, в полицию сообщили в полночь.
На место прибыли следователи и КОРД. Мужчина стал кидать гранаты, применил огнестрельное оружие и забаррикадировался в квартире.
Полиция эвакуировала людей из соседних квартир и перекрыла доступ к прилегающим территориям, чтобы никто не пострадал и начала переговоры.
Выяснилось, что мужчине 33 года, он из Калуша Ивано-Франковской области, квартиру арендовал на три дня.
"Во время переговоров мужчина назвал номер телефона жены, полицейские набрали женщину и на громкой связи дали ей возможность успокоить супруга. Однако в во время разговора он признался ей в измене и ситуация обострилась", - сообщают телеграм-каналы.
В какой-то момент КОРДу удалось взломать железную дверь и попасть в квартиру. Мужчина схватил автомат и закрылся в комнате, угрожал застрелиться.
В результате переговоров он пустил к себе переговорщика и сложил оружие. Его задержали.
В результате подрыва гранаты мужчина получил ранения, к нему допустили медиков.
09.40 После вчерашних слов Зеленского о грядущих "конкретных решениях по кадрам" заявление сделали в парламентской фракции "Слуг".
(Напомним, в вечернем заявлении президент заявлял, что "эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых")
Сегодня глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия заявил, что "этой весной точно сажать будем активно".
"Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Миноборны", - заявил Арахамия.
По его словам, сегодня будет инициировано "возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти" и подтвердил слова Зеленского о том, что "эта неделя будет временем ответственных решений".
09.20 Комплекс ПВО заметили недалеко от резиденции Путина в Валдае.
Фото публикует телеграм-канал "Агентство". Сообщается, что снимок сделал житель Валдая в деревне Ящерово, недалеко от резиденции президента РФ.
09.05 Место на проспекте Ильича в Донецке, где 16 января был прилет в торговый центр.
08.55 С западными танками Украина могла бы создать бронетанковую бригаду для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя.
Об этом изданию NPR сообщил Бен Ходжес, бывший командующий сил США в Европе.
08.45 Власти Харьковской области подтвердили вечерний ракетный удар, о котором сообщали телеграм-каналы.
Около 22 часов противник обстрелял ракетами С-300 поселок Песочин. Разрушена хозяйственная постройка, пострадавших нет.
Песочин примыкает к Харькову с запада и находится прямо на трассе, которая ведёт из Киева и Полтавы.
08.40 Первый замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василий Лозинский, которого задержали детективы НАБУ при получении взятки в 400 тысяч долларов, давний и близкий соратник премьер-министра Дениса Шмыгаля еще со времён их совместной работы во Львове.
И хоть после задержания Лозинского оперативно уволили с должности, скандал может ударить и по премьеру, считают источники «Страны» в правительстве.
По их словам, Лозинский является доверенным лицом Шмыгаля.
Ещё десять лет назад они вместе работали в одном департаменте экономического развития во Львовской облгосадминистрации. Нынешний премьер тогда возглавлял этот департамент, а Лозинского назначил управлять вопросами инвестиций.
Позже, в феврале 2020 года, сразу после назначения Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий, тот взял Лозинского к себе первым замом.
По словам источника в правительстве сейчас Шмыгаль пытается всеми силами откреститься от Лозинского.
08.30 Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Речь о буксируемых гаубицах FH-70 совместного англо- германско-итальянского производства. Их поставили на вооружение в 1976 году.
По данным открытых источников, у Эстонии 24 таких пушки. Ранее эта модель уже применялась в Украине.
08.10 В Днепре неадекватный мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По их данным, это произошло в районе ТРЦ Дафи (правый берег).
08.05 Последствия прилетов по Авдеевке.
07.55 Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал "скорое решение" по танкам "Леопард" для Украины. И изложил то, что пока останавливает ФРГ от этого шага.
"Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия", — сказал он телеканалу ARD.
07.35 Ночью Никопольский район Днепропетровской области вновь подвергся обстрелу РФ.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Россияне дважды обстреляли район из "Градов" и "Ураганов". В Мировскую и Марганецкую громады прилетело более 20 вражеских снарядов.
Обошлось без пострадавших. На месте работают представители ГосЧС. Последствия уточняются.
07.05 В первой половине дня сегодня синоптики обещают туман. Видимость сократится до 200-500 метров.
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц - предупреждает Укргидрометцентр.
06.50 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте 23 января.
Главное из нее:
1. В течение суток противник нанес 4 ракетных, 5 авиационных ударов и более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
2. Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях – ведет оборону.
3. Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
4. Городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. Большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.
5. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника.
06.30 Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал объявить о предоставлении танков Украине, чтобы Германия и другие страны последовали этому примеру.
Об этом сообщает Politico.
"Из того, что я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем на себя инициативу", - сказал он.
06.15 Карта воздушных тревог на сейчас.