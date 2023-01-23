В понедельник, 23 января, в Украине идет уже 334-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 22 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

23 января

10.50 В Черном море сократилось количество ракетоносителей, свидетельствует инфографика ВМС.

Сейчас на боевом дежурстве 11 кораблей противника, общий залп - 24 ракеты (на трех носителях).

В Азовском море 2 корабля (без ракет), в Средиземном - 10 с общим залпом в 72 ракеты.

10.35 В Сумской ОГА публикуют видео утренних обстрелов в Бояро-Лежачи.

Сообщают, что по центру села ударили 15 мин, поврежден дом старосты, дом культуры, магазин на линии электропередач.

Видео снято местной жительницей, сообщили в ОГА.

10.20 Компания, которую обвиняют в поставке продуктов в Минобороны по завышенным ценам, выступила с заявлением.

Там обвиняют СМИ в манипуляциях и факты манипуляций с ценами отрицают.

"В последнее время в СМИ активно распространяется недостоверная информация об ООО "Актив компани" как контрагенте Минобороны по договору о предоставлении услуг по обеспечению комплектами продуктов питания военнослужащих ВСУ. Приводится информация о том, что ООО "Актив компани" якобы является "прокладкой", находится по адресу массовой регистрации, имеет уставный капитал в размере всего 1000 грн, реализует продукцию по завышенным ценам. Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию ООО "Актив компани" и Минобороны", - говорится в комментарии компании, который приводит "Укринформ".

Там заявляют, что в компании трудятся 187 человек, есть более 2000 м² складских помещений и более 70 транспортных средств. А регистрацию по другому адресу объясняют целью "сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей".

Цены на продукты там не считают завышенными, а сравнение с ценами с супермаркетов называют "неправильными и манипулятивными", т.к. цена включает логистику в зону боевых действий и обновление товара с истекшим сроком годности, сообщают в компании.

09.50 Телеграм-каналы Днепра приводят подробности спецоперации по задержанию военного, который подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата.

Как сообщает "Днепр Оперативный", мужчину задержали. Им оказался военный, который находился в розыске за кражу оружия

О том, что в многоэтажке стрельба, в полицию сообщили в полночь.

На место прибыли следователи и КОРД. Мужчина стал кидать гранаты, применил огнестрельное оружие и забаррикадировался в квартире.

Полиция эвакуировала людей из соседних квартир и перекрыла доступ к прилегающим территориям, чтобы никто не пострадал и начала переговоры.

Выяснилось, что мужчине 33 года, он из Калуша Ивано-Франковской области, квартиру арендовал на три дня.

"Во время переговоров мужчина назвал номер телефона жены, полицейские набрали женщину и на громкой связи дали ей возможность успокоить супруга. Однако в во время разговора он признался ей в измене и ситуация обострилась", - сообщают телеграм-каналы.

В какой-то момент КОРДу удалось взломать железную дверь и попасть в квартиру. Мужчина схватил автомат и закрылся в комнате, угрожал застрелиться.

В результате переговоров он пустил к себе переговорщика и сложил оружие. Его задержали.

В результате подрыва гранаты мужчина получил ранения, к нему допустили медиков.

09.40 После вчерашних слов Зеленского о грядущих "конкретных решениях по кадрам" заявление сделали в парламентской фракции "Слуг".

(Напомним, в вечернем заявлении президент заявлял, что "эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых")

Сегодня глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия заявил, что "этой весной точно сажать будем активно".

"Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Миноборны", - заявил Арахамия.

По его словам, сегодня будет инициировано "возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти" и подтвердил слова Зеленского о том, что "эта неделя будет временем ответственных решений".

09.20 Комплекс ПВО заметили недалеко от резиденции Путина в Валдае.

Фото публикует телеграм-канал "Агентство". Сообщается, что снимок сделал житель Валдая в деревне Ящерово, недалеко от резиденции президента РФ.

09.05 Место на проспекте Ильича в Донецке, где 16 января был прилет в торговый центр.

08.55 С западными танками Украина могла бы создать бронетанковую бригаду для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя.

Об этом изданию NPR сообщил Бен Ходжес, бывший командующий сил США в Европе.

08.45 Власти Харьковской области подтвердили вечерний ракетный удар, о котором сообщали телеграм-каналы.

Около 22 часов противник обстрелял ракетами С-300 поселок Песочин. Разрушена хозяйственная постройка, пострадавших нет.

Песочин примыкает к Харькову с запада и находится прямо на трассе, которая ведёт из Киева и Полтавы.

08.40 Первый замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василий Лозинский, которого задержали детективы НАБУ при получении взятки в 400 тысяч долларов, давний и близкий соратник премьер-министра Дениса Шмыгаля еще со времён их совместной работы во Львове.

И хоть после задержания Лозинского оперативно уволили с должности, скандал может ударить и по премьеру, считают источники «Страны» в правительстве.

По их словам, Лозинский является доверенным лицом Шмыгаля.

Ещё десять лет назад они вместе работали в одном департаменте экономического развития во Львовской облгосадминистрации. Нынешний премьер тогда возглавлял этот департамент, а Лозинского назначил управлять вопросами инвестиций.

Позже, в феврале 2020 года, сразу после назначения Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий, тот взял Лозинского к себе первым замом.

По словам источника в правительстве сейчас Шмыгаль пытается всеми силами откреститься от Лозинского.

08.30 Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Речь о буксируемых гаубицах FH-70 совместного англо- германско-итальянского производства. Их поставили на вооружение в 1976 году.

По данным открытых источников, у Эстонии 24 таких пушки. Ранее эта модель уже применялась в Украине.

08.10 В Днепре неадекватный мужчина подорвал в своей квартире три гранаты, а потом начал стрелять в окно из автомата.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По их данным, это произошло в районе ТРЦ Дафи (правый берег).

08.05 Последствия прилетов по Авдеевке.

07.55 Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал "скорое решение" по танкам "Леопард" для Украины. И изложил то, что пока останавливает ФРГ от этого шага.

"Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия", — сказал он телеканалу ARD.

07.35 Ночью Никопольский район Днепропетровской области вновь подвергся обстрелу РФ.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне дважды обстреляли район из "Градов" и "Ураганов". В Мировскую и Марганецкую громады прилетело более 20 вражеских снарядов.

Обошлось без пострадавших. На месте работают представители ГосЧС. Последствия уточняются.

07.05 В первой половине дня сегодня синоптики обещают туман. Видимость сократится до 200-500 метров.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц - предупреждает Укргидрометцентр.

06.50 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте 23 января.

Главное из нее:

1. В течение суток противник нанес 4 ракетных, 5 авиационных ударов и более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

2. Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях – ведет оборону.

3. Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

4. Городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. Большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

5. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника.

06.30 Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал объявить о предоставлении танков Украине, чтобы Германия и другие страны последовали этому примеру.

Об этом сообщает Politico.

"Из того, что я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем на себя инициативу", - сказал он.

06.15 Карта воздушных тревог на сейчас.