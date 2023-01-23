Подводим итоги 334-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

С утра Генштаб ВСУ сообщал, что противник наступает на Бахмутском направлении. На Запорожском, Авдеевском и Лиманском - ведет безуспешные наступательные действия.

По данным украинских военных, за минувшие сутки отражены атаки в Стельмаховке и Новоселовском Луганской области. А также в Выемке, Раздоловке, Белогоровке, Парасковиевке, Бахмуте, Ступочках, Новобахмутовке, Первомайском и Марьинке в Донецкой области.

Обращает на себя внимание упоминание Ступочек как места атак противника.

Это село находится на трассе Бахмут - Константиновка, которую, видимо, пытаются перерезать российские войска. Причём ближе к Константиновке, чем к Бахмуту. Впрочем, это не первая атака РФ в Константиновском районе - ранее здесь уже были бои за соседнее село Предтечино, что пару раз попадало в сводки Генштаба.

В сводках также упоминается Краснополовка, о захвате которого ранее сообщал "Вагнер", а сегодня официально сообщило минобороны РФ. Это село у трассы Бахмут - Северск. По данным же Генштаба, этот населенный пункт в минувшие сутки обстрелял противник (то есть село, по данным Генштаба, под контролем ВСУ).

Российские же военные блогеры пишут о том, что после предполагаемого захвата Краснополовки российские силы атакуют в направлении Раздоловки к северу от Соледара и Благодатного на западе. Также идут бои за Красную Гору.

Раздоловка - это северное направление. На город Северск. Мы уже писали, что после продвижения российских войск в Соледаре, ситуация для украинских подразделений в Северске стала более сложной - противник на них наступает теперь не только с востока (со стороны Лисичанска), но и с юга.

Между тем Северск имеет важное стратегическое значение, так как он прикрывает правый фланг группировки украинских войск, которая сейчас ведет бои в районе Кременной.

Каменское в Запорожской области, о захвате которого вчера заявляли назначенные Россией "власти", в сводке не упоминается. Украина же продвижение россиян в регионе вчера и сегодня опровергала.

Российские войска пытаются наступать на Запорожье небольшими группами, но по состоянию на данный момент положение украинских сил не изменилось. Об этом сообщал руководитель объединенного пресс-центра Таврического направления Евгений Ерин.

При этом Россия усилила свою армию на Запорожском направлении. Но это, по мнению Ерина, нельзя назвать группировкой, способной на полномасштабное наступление.

Российские телеграм-каналы сегодня заявили, что Каменское не захвачено РФ, но ВСУ оттуда отошли под ударами артиллерии. По той же причине россияне туда не входят, поскольку населенный пункт простреливается и Украиной. То есть село, по утверждениям российских военных блогеров, перешло в "серую зону". Киев официально ничего этого не подтверждает.

Бои на запорожском направлении упоминались в вечерней сводке Генштаба, где говорилось, что ВСУ отбили атаку вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

Напомним, что запорожское направление ранее называлось как одно из возможных для атаки российских войск. Но пока непонятно, идет ли речь о начале (или о подготовке к началу) масштабного наступления либо это просто разведка боем или попытка занять более выгодные позиции.

Еще южнее идут бои за Потемкинские острова под Херсоном. ВСУ сегодня заявили о неудачной попытке российской ДРГ высадиться на один из них. "Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей", - говорится в сообщении оперкомандования Юг.

В то же время ранее было известно, что российские силы контролируют полностью или частично Большой Потемкинский остров.

В связи с участившимися попытками россиян атаковать в украинской разведке отмечают, что тактика противника изменилась. Россия уже не идет колонами напролом без прикрытия и ПВО, как она это делала в феврале прошлого года, заявил замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

"Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон", - сказал Скибицкий .

Теперь РФ создает штурмовые отряды по 140-160 человек. "Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям", - отметил представитель ГУР.

Продолжались обстрелы и ракетные удары. Сегодня с утра власти Харьковской области подтвердили удар, о котором накануне вечером сообщали телеграм-каналы. Около 22 часов противник обстрелял ракетами С-300 поселок Песочин. Разрушена хозяйственная постройка, пострадавших нет.

Песочин примыкает к Харькову с запада и находится прямо на трассе, которая ведёт из Киева и Полтавы.

Сегодня обстреляли соседнюю с Донецком и подконтрольную ВСУ Авдеевку. В городе масштабные разрушения и, судя по сводкам, его регулярно пытаются штурмовать.

Днем ракетный удар нанесли по Краматорску.

В тылу происходят также важные процессы. Например, новый виток мобилизации, который вчера впервые прокомментировал Владимир Зеленский. По его словам, военное руководство Украины получило задачу создать резервы, чтобы ВСУ могли восстанавливать силы после боевых действий.

Президент заявил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего "приняла соответствующие решения и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям".

То есть президент подтвердил официально, что набор в армию усилен для формирования новых частей.

В то же время "на земле" этот процесс обрастает все большим количеством эксцессов. Вчера мы публиковали видео из Одессы, где мужчину на улице жестко задерживают сотрудники военкомата, валят на землю и запихивают в бус. Сегодня же появился ролик из той же Одессы, как мужчину "грузят" в машину скорой помощи - в таких начали в последнее время разъезжать военные, чтобы не внушать подозрений будущим призывникам.

Еще одна история из тыла - обвинения России в том, что Украина хранит оружие на атомных электростанциях, которые Москва не бомбит. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", - утверждает Нарышкин.

В Офисе президента Украины ответили на эти обвинения. "Украина никогда не хранила оружие на "территории АЭС", как ложно "заявляет" Нарышкин. Наоборот, РФ захватила ЗАЭС и держит там своих военных. Украина всегда открыта для проверяющих органов, в том числе МАГАТЭ. Ложь россиян направлена на то, чтобы оправдать их провокации", - заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Танковая эпопея и оружие

После длительного давления на Германию по поводу танков для Украины, неожиданное заявление сделала министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

На вопрос французского журналиста, что произойдет, если Варшава передаст свои "Леопарды" Украине, чего нельзя сделать без согласия Берлина, Бербок ответила: "На данный момент такой вопрос не задан, но, если бы нас спросили, мы бы не стали мешать".

Многие расценили это как изменение позиции Германии. Но пока официального согласия ФРГ на реэкспорт своих танков Украине так и не предоставлено. А сама Бербок - представительница Партии Зеленых, которая и ранее выступала за поставки танков.

Но, судя по заявлениям более профильного немецкого чиновника - министра обороны Бориса Писториуса от социал-демократической партии Шольца - колебания у ФРГ никуда не делись. "Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия", — сказал он телеканалу ARD.

По его словам, речь идет о вопросе безопасности немецкого населения и нежелании Германии становиться участником войны. "И в то же время всеми силами нужно поддерживать Украину, чтобы она выиграла эту войну", - добавил Писториус.

"Скоро будет решение", - заявил он. Но зависит оно от многих факторов. Есть и другие государства, "которые могут внести свой вклад". Министр напомнил, что на встрече в Рамштайне далеко не все страны согласились на передачу своих танков Украине.

"Были страны, которые ясно заявили, что мы не продвинулись так далеко с нашим решением и не обсуждали его в наших кабинетах. Это процесс, который идет, и Германия не была изолирована", - сообщил Писториус.

Ранее СМИ писали о том, что Берлин требует от США согласия на поставку танков "Абрамс" Украине. И только после этого согласен открыть передачу "Леопардов". В этом контексте швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung раскрыла еще один аспект отказа Германии поставлять танки Украине - экономический.

Если Германия даст другим странам добро на реэкспорт "Леопардов" Украине, то впоследствии их могут заменить американскими "Абрамсами", предполагает издание. То есть Германия потеряет свои нынешние рынки.

"Со стороны немецкой военной промышленности можно услышать опасения, что американцы только и ждали, чтобы предложить европейцам замену своих поставок "Леопардов" собственными танками", пишет газета.

После захвата Крыма в 2014-м немецко-польские отношения ухудшились, и это ударило по поставкам немецких танков. В июле 2021 года министр обороны Мариуш Блажчак объявил, что купит в США 250 новых и 116 подержанных основных боевых танков M1 Abrams на общую сумму 8,85 млрд евро, а летом прошлого года Польша заявила о намерении закупить 1000 корейских танков.

И есть опасения, что отправка немецких танков в Украину ускорит этот процесс и приведет к замене уже имеющихся танков в Европе на американские.

"Оборонные подрядчики, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что американцы предлагают бывшие в употреблении танки в качестве замены из собственных запасов и долгосрочное промышленное партнерство со странами, которые могут поставить Leopard 2 в Украину", - пишет газета.

Шольц же в этой ситуации столкнулся со сложной дилеммой - передача танков будет означать увеличение объемов поставок танков из США, что нанесет ущерб интересам Германии. А отсутствие поставок - может привести к потере Украиной территорий, что также не в интересах Германии.

Газета также пишет, что поставками своих танков Америка еще сильнее привяжет к себе часть европейских стран, а военные связи с Германией будут ослаблены.

Танковый рынок, который контролируют немцы, действительно внушительный. Всего на вооружении европейских стран находится около 2500 танков Leopard.

Наибольшее количество танков самой старой, первой версии, у Греции (500). Также у Афин много Leopard 2A4 (183) и Leopard 2A6 (170). Самые современные 2A7 есть у Германии (98 штук), Дании (44) и Венгрии (44)

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Украина нуждается как минимум в 300 импортных танках, чтобы провести наступление на одном из направлений. Это 12% находящихся в Европе "Леопардов" - то есть цифра вполне подъемная для натовских стран.

Правда, пока те объемы поставок, которые, видимо, обещаны Киеву (если Германия снимет запрет на реэкспорт), не устраивают украинское руководство.

Зеленский вчера заявил, что поставки Украине западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на фронте, так как у России их все равно намного больше.

"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень-очень важную вещь – они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков - возьми все. У меня есть 100 танков - возьми все. У меня есть один танк - на, я тебе его отдаю", - сказал украинский президент в интервью немецкому ARD.

Его мысль повторил сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Украине нужны несколько сотен западных танков, а не 10-20 единиц.

То есть следующей дилеммой после снятия запрета на поставки танков станет вопрос их количества, которое смогут поставить Киеву. Пока, судя по комментариям Банковой, на этом фронте серьезных перспектив нет.

Детальнее о танковой истории с Германией "Страна" разбиралась здесь.

А пока Запад вооружает украинские силы тем, чем может. Например, Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Речь о буксируемых гаубицах FH-70 совместного англо-германско-итальянского производства. Их поставили на вооружение в 1976 году. По данным открытых источников, у Эстонии 24 таких пушки. Ранее эта модель уже применялась в Украине.

Военные перспективы

В украинской разведке прогнозируют, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях. Также ГУР Минобороны допускает вероятное наступление россиян на Купянском направлении.

"Февраль-март - будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях. Мы еще видим сейчас перекидывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", - сказал замначальника ГУР Скибицкий.

Отметим, что направление удара из Беларуси на Киев по-прежнему рассматривается как одно из возможных, хотя украинское командование заявляет, что признаков подготовки наступления оттуда пока не наблюдается. Хотя о перемещения по этой стране российских войск периодически сообщается. В том числе, как говорят, были замечены и россияне в военной форме не регулярных войск. Что породило слухи о том, что сюда перебрасывают "вагнеровцев" либо какие-то спецподразделения.

Если говорить о том, где будет наступать Украина, то главным направлением эксперты по-прежнему рассматривают юг.

С западными танками Украина могла бы создать бронетанковую бригаду для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя. Об этом изданию NPR сообщил Бен Ходжес, бывший командующий сил США в Европе.

Захватив Мариуполь и земли вокруг него, российские войска, по сути, установили сухопутный мост из России и Донбасса в Крым.

Теперь эта территория может стать местом нового украинского контрнаступления, сказал Ходжес. "Украинцы знают, что решающей территорией является Крым", который, по мнению отставного генерала, нужно "изолировать" (то есть отрезать от донбасской группировки противника).

Отметим, что ранее чаще называлось другое направление для украинского удара на юг с целью перерезать сухопутный коридор - на Мелитополь. Однако и мариупольское может быть перспективным, так как возможный прорыв к городу также решает задачу выхода к Азовскому морю.

Но это, видимо, перспектива не ближайшего времени - поскольку только формируются новые бронетанковые силы (и с танками пока ничего не понятно). В то же время в Европе ждут неких решающих событий уже совсем скоро.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине и что "они во многом определят наше будущее". Он заявил о необходимости и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

Другие же аналитики относят решающий период на конец зимы или весну. New York Times считает, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу. И обе стороны готовятся к новому раунду ожесточенных наступлений в конце зимы или весной.

Россия мобилизовала 300 000 новых солдат, чтобы бросить их в бой, а некоторые оружейные заводы РФ работают круглосуточно. Западные поставщики оружия для Украины одновременно укрепляют арсенал Киева бронетехникой и системами ПВО, пишет газета.

"Это означает, что широкие, грязные поля Украины вскоре снова станут свидетелями полномасштабной танковой и окопной войны, на этот раз - западным оружием против отчаявшейся России. Это никогда не должно было повториться в Европе со времен последней мировой войны", - проводит параллели редакция.

Украина и ее сторонники надеются, что западное оружие сыграет решающую роль и даст Киеву больше шансов сдержать российское наступление и даже отбросить русских. Насколько далеко - другой вопрос.

Также газета проводит мысль, что цель будущих битв - вынудить Россию к переговорам.

"Пока господин Путин не проявляет готовности говорить. Задача состоит в том, чтобы убедить Россию в том, что мир путем переговоров является единственным вариантом. Вот почему предстоящий бой имеет решающее значение", - считает издание.

При этом консалтинговая группа Fitch Ratings не ожидает в наступившем году таких переговоров. Поскольку не видит политически заслуживающих доверия уступок, которые могли бы лечь в основу урегулирования.

"Мы не видим каких-либо заметных изменений в цели президента Путина по подрыву суверенной целостности украинского государства, в то время как успешные контрнаступления ВСУ в Херсоне и Харькове делают еще менее вероятной согласие Украины на уступку значительной территории, захваченной Россией", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что хотя стратегическое преимущество сместилось в пользу Украины, ни одна из сторон, похоже, не обладает решающим военным превосходством для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту.

Зеленский анонсирует перестановки во власти

Зеленский в своем вчерашнем вечернем обращении анонсировал некие решения по кадрам на текущей неделе.

"Эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых. Уже подготовлены решения. Я не хочу сейчас ничего анонсировать или вдаваться в детали", - заявил президент и далее дал понять, что речь идёт о кадровых решениях, связанных с последними коррупционными скандалами. В частности, по Минобороны и по подозрению во взятке заместителя министра инфраструктуры, развития громад и территорий Василия Лозинского.

"В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги", - заявил президент.

Правда, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, где заслушивали информацию о скандале с закупками продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, об отставке министра обороны Резникова речь не шла.

Сам Резников ни своей вины, ни вины подчиненных не признает. Утверждает, что завышенные цены в контрактах появились по "технической ошибке" и обвинил тех, кто поднял тему злоупотреблений по закупкам в работе на Россию и в попытке сорвать поставки оружия Украине.

С утра прошли слухи о том, что готовятся некие отставки в правительстве, но они касались не очень влиятельных фигур. Например - министра энергетики Глущенко, министра спорта Гутцайта, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Рябикина. Никто из них в коррупционных скандалах последнего времени не участвовал, а потому вряд ли эти отставки можно отнести к заявлениям Зеленского о неких "мощных шагах".

Обращает внимание, что в последнее время коррупционные скандалы вокруг властной вертикали стали возникать постоянно и их активно продвигают силы, которых принято относить к прозападной группе влияния. Что уже породило версию о том, что эта такая тактика западных партнеров, чтобы дать понять Зеленскому, что внешний контроль за действиями его команды по-прежнему продолжается.

И перед президентом стоит дилемма.

Отправить в отставку чиновников, по поводу которых сейчас идут скандалы, - значит показать, что на его кадровые решения можно влиять через публикации в СМИ еще до каких-то вердиктов суда. Во время войны это грозит расшатать вертикаль власти и снизить управляемость ею.

Но и полностью игнорировать коррупционные скандалы Банковая тоже не может, так как это усиливает раздражение в обществе (особенно на фоне отсутствия новых крупных успехов на фронте, затягивания войны со всеми ее тяготами и потерями, активизации мобилизации). Тем более что в обществе мало найдется тех, кто верит в отсутствие коррупции при госзакупках. А во время войны это воспринимается особенно остро.

Поэтому не исключено, что Зеленский предпримет некий нестандартный, но информационно-яркий ход. Например, отправит в отставку премьер-министра Шмыгаля, что повлечет за собой отставку правительства. И новый премьер, и новые министры, какие бы фамилии они ни носили, будут однозначно людьми Офиса президента, так как Банковая контролирует большинство голосов в Раде. Также это никак не затронет уже отлаженные схемы освоения средств.

Но зато обществу можно будет сказать - у власти максимально жесткая реакция на коррупцию.

Повод для отставки Шмыгаля также имеется - пойманный на взятке упомянутый выше замминистра Лозинский это давний друг и соратник премьера. Именно он его и привел за собой в правительство в 2020 году.