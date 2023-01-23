Первый замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василий Лозинский, которого задержали детективы НАБУ при получении взятки в 400 тысяч долларов, давний и близкий соратник премьер-министра Дениса Шмыгаля еще со времён их совместной работы во Львове.

И хоть после задержания Лозинского оперативно уволили с должности, скандал может ударить и по премьеру, который и привёл его в правительство, считают источники "Страны" в правительстве.

По их словам, Лозинский является доверенным лицом Шмыгаля.

Ещё десять лет назад они вместе работали в одном департаменте экономического развития во Львовской облгосадминистрации. Нынешний премьер тогда возглавлял этот департамент, а Лозинского назначил управлять вопросами инвестиций.

Позже, в феврале 2020 года, сразу после назначения Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий, тот назначил Лозинского своим первым замом.

"Лозинский и Шмыгаль - давние "побратимы", вместе занимались разными делами во Львовской ОГА. Лоза (его прозвище) был правой рукой Шмыгаля, часто выписывал себе щедрые набавки и премии за "интенсивность" работы. Его жена Наталья через год после назначения Лозинского в департамент Шмыгаля в ОГА купила квартиру во Львове почти в 100 квадратов, а еще через пару купила три машины - две "Хонды" и джип "Фольксваген Туарег". А еще он попал в скандал во время формирования территорий общин Львовской области (были народные протесты по границам территорий)", - рассказал "Стране" источник во Львовской обладминистрации.

По словам источника в правительстве сейчас Шмыгаль пытается всеми силами откреститься от Лозинского.

"Но это ему сделать будет трудно. В Кабмине Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть даже, для попытки организации отставки Шмыгаля", - говорит источник.

Также во Львове говорят о связях Лозинского с львовскими бизнесменами братьями Дубневичами, а также с губернатором Львовщины Козицким, отец которого, влиятельный на Западной Украине (хоть и не публичный) бизнесмен Зиновий Козицкий, является близким партнером Шмыгаля и помогал ему в продвижении по карьерной лестнице. Под Козицким - нефтегазовые месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях, он владеет группой буровых компаний "Горизонты". Также у него есть проекты, связанные с энергетикой.

У Зиновия Козицкого – общий бизнес с женой Шмыгаля, Катериной, – фирма NextBike, первый во Львове муниципальный велопрокат. Хотя, по слухам, это далеко не единственный бизнес, который связывает предпринимателя и премьера.