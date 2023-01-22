НАБУ подтвердило задержание замминистра Лозинского на взятке в 400 тысяч долларов. Фото
НАБУ официально подтвердило задержание заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры на получении взятки в 400 тыс. долл.
Речь идет о Василие Лозинском, который был заместителем главы Минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре после слияния министерств стал замом министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Ранее и в Мининфраструктуры подтвердили его задержание и заявили, что он будет уволен.
По версии силовиков, замминистра получил взятку за содействие в заключении договоров по закупке оборудования и техники.
Также задержан еще один участник группировки, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.
Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. дол. США.
Сейчас устанавливаются все причастные. В операции принимают участие более 150 сотрудников НАБУ.
Ранее мы рассказывали о задержании замглавы Одесской ОВА. На суде он заявил, что "вся эта игра задумана спецслужбами страны-агрессора".
Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.