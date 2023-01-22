НАБУ официально подтвердило задержание заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры на получении взятки в 400 тыс. долл.

Речь идет о Василие Лозинском, который был заместителем главы Минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре после слияния министерств стал замом министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Ранее и в Мининфраструктуры подтвердили его задержание и заявили, что он будет уволен.

По версии силовиков, замминистра получил взятку за содействие в заключении договоров по закупке оборудования и техники.

Также задержан еще один участник группировки, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.

Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. дол. США.

Сейчас устанавливаются все причастные. В операции принимают участие более 150 сотрудников НАБУ.

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