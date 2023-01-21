В Министерстве инфраструктуры подтвердили задержание своего замминистра Василия Лозинского. Он будет уволен.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства в субботу, 21 января.

"По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.

Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - говорится в сообщении.

Лозинского подозревают в разворовывании бюджетных средств. Кроме того, журналист Михаил Ткач сообщил, что чиновник попался на взятке размером в 400 тысяч долларов.

Напомним, в начале ноября Кабинет министров назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова.

В декабре, после слияния министерств, Лозинский стал замом министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Ранее мы писали, что СБУ задержала замначальника Одесской ОВА Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки в 35 тысяч долларов. По данным ведомства, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений областной администрации свое "содействие", чтобы избежать уголовной ответственности за присвоение госимущества.