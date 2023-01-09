Во Львовской области руководителя одного из коммунальных предприятий задержали при получении взятки в 46 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством прокуроров Львовской областной прокуратуры задержали и сообщили о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель требовал деньги за предоставление услуг по выполнению земельных работ с использованием спецтехники коммунального предприятия, но без осуществления официальной оплаты и подписания надлежащих договоров.

За свою "услугу" он запросил более 46 тыс. грн.

Руководителя предприятия задержали при получении взятки. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решаются вопросы об отстранении его от занимаемой должности.

Ранее мы писали, что на Закарпатье за "крышевание" нелегального сбыта подакцизных товаров были задержаны сотрудник Бюро экономической безопасности и местный депутат.

Также мы рассказали, что во Львовской области ГБР поймало на взятке замглавы лагеря для российских военнопленных.