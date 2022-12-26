Аферисту, который "заработал" почти 2, 4 млн гривен на продаже несуществующих медицинских масок, сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом пишет пресс-служба Городской прокуратуры Киева.



"Согласно данным досудебного расследования, в марте 2020 года, в период начала пандемии COVID – 19 на территории Украины, злоумышленник вводил граждан в заблуждение, предлагая продажу медицинских масок по выгодной цене. При этом следствием установлено, что его предприятие никогда не занималось продажей медицинских масок и не имело мощностей для их изготовления. После пересчета потерпевшими денежных средств директор предприятия на телефонные звонки не отвечал и поставки медицинских масок не осуществлял", - говорится в сообщении.



Мошеннику удалось завладеть денежными средствами общественной организации из Винницы на сумму 1 480 000 грн. и частного предпринимателя на сумму 880 000 грн.

Директора предприятия обвиняют в мошенническом завладении денежными гражданами в особо крупных размерах под предлогом реализации медицинских масок (ч. 4 ст. 190 УК Украины - Ред.), ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Тем временем на фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую "схему" для выманивания денег.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Украине активизировались мошенники.