На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую "схему" для выманивания денег.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.

Эта схема стала возможной из-за нестабильной сотовой связи в последние недели.

Злоумышленники предлагают переподключиться к другой "вышке" и сообщить проверочный код. После чего мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.п.

Таким образом, они выманивают у людей их личные данные, которые потом используют в своих интересах.

СБНО предостерегает от передачи ваших личных данных третьим лицам, легальность которых не подтверждена.

Ранее мы писали, что национальная комиссия по государственному регулированию в сфере электронных коммуникаций дала разъяснение, почему после отключения электроэнергии постепенно исчезает и мобильная связь.

Также мы сообщали, что в Украине почти в половине случаев кибермошенники обещают выигрыш в выдуманных акциях.

Кроме того, сообщалось, что в полиции сообщили, что в Украине активизировались мошенники.