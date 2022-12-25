В Украине появился новый вид "мобильного" мошенничества на фоне отключений света
На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую "схему" для выманивания денег.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.
Эта схема стала возможной из-за нестабильной сотовой связи в последние недели.
Злоумышленники предлагают переподключиться к другой "вышке" и сообщить проверочный код. После чего мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.п.
Таким образом, они выманивают у людей их личные данные, которые потом используют в своих интересах.
СБНО предостерегает от передачи ваших личных данных третьим лицам, легальность которых не подтверждена.
Ранее мы писали, что национальная комиссия по государственному регулированию в сфере электронных коммуникаций дала разъяснение, почему после отключения электроэнергии постепенно исчезает и мобильная связь.
Также мы сообщали, что в Украине почти в половине случаев кибермошенники обещают выигрыш в выдуманных акциях.
Кроме того, сообщалось, что в полиции сообщили, что в Украине активизировались мошенники.