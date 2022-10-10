Власти Полтавской области напомнили, что делать, если пропала мобильная связь
В день массированной атаки РФ по Украине власти Полтавской области публикуют методичку, что делать, если пропала мобильная связь.
Первое, что нужно сделать, отключить автовыбор сети.
- на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключения) - Оператор
- на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети
Второе: найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell
Третье: если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.
Четвертое: Проверьте возможность входящего звонка или SMS.
Раз в день нужно пытаться вернуться к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.
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