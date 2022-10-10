В день массированной атаки РФ по Украине власти Полтавской области публикуют методичку, что делать, если пропала мобильная связь.

Первое, что нужно сделать, отключить автовыбор сети.

на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключения) - Оператор

на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети

Второе: найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell

Третье: если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.

Четвертое: Проверьте возможность входящего звонка или SMS.

Раз в день нужно пытаться вернуться к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.

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