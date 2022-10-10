Утром 10 октября в Харькове было три удара ракет РФ. Есть попадания по объектам энергетики.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, в некоторых районах города пропал свет.

"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - написал Терехов.

Жителей Харькова и области призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Ожидается повторный ракетный удар, пишет Департамент гражданской защиты.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине произошло около 40 боевых столкновений.

Вчера Харьков пережил 5 ночных ударов по двум районам, ракеты запускались из Белгорода. В результате обстрела разрушено медучреждение и спортзал, есть раненые.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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