Ночью было 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. И ещё один удар - по Основянскому району. Ракеты запускались из Белгорода. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в телеграм-канале.

"Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода", - указал Синегубов.

Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории.

Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

На местах работают правоохранительные органы и профильные службы.

Напомним, в Харькове 8 октября после полуночи раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

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