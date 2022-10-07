Россияне снова обстреляли Харьковскую область. ГСЧС публикует фото ночных пожаров, которые произошли из-за вражеских атак.

Соответствующие кадры обнародованы на Фейсбук-странице регионального управления ГСЧС.

За прошедшие сутки в области из-за вражеских обстрелов произошло пять пожаров в Купянском, Чугуевском и Изюмском районах области. Наиболее интенсивный - в Купянске, заявили спасатели.

"Около 18:30 в результате обстрела вспыхнуло производственное здание в г. Купянск. Площадь пожара составила 900 кв. м. На месте происшествия работали 2 оперативных подразделения ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.

В 20:20 пожар был ликвидирован, о пострадавших не сообщают.

Напомним, на днях в Харькове ночью РФ обстреляла инфраструктурный объект дронами-камикадзе.

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