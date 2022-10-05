В Киевской области сохраняется высокая опасность обстрелов дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем видеообращении.

Он напомнил, что РФ этой ночью впервые нанесла удар по Киевщине дронами-камикадзе, он пришелся по Белой церкви.

"Обращаюсь к каждому. Угроза обстрелов остается. Призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги и ходить в укрытие. Это очень важно. Благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удается избежать угрозы гибели граждан", - заявил чиновник.

"Страна" писала, что ночью и рано утром 5 октября Белую Церковь в Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе.

Днем стало известно, что враг нанес удары дронами типа Shahed-136. Всего было шесть попаданий и взрывов, при обстреле пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура.

А советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео ночных ударов дронов-камикадзе по Белой Церкви.

Между тем война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

В РФ продолжают "легализовать" аннексию украинских территорий. В Запорожской области начали сооружать "границу".

В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Илон Маск предложил свой "мирный план".