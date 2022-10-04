Во вторник, 4 октября, над Одессой силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По данным оперкомандования "Юг", россияне пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136.

Беспилотник сбили над морем.

Напомним, в конце сентября в небе над Одессой украинская ПВО за день сбила шесть иранских дронов.

Ранее Резников говорил, что Украина уже решает проблему иранских беспилотников, а ВСУ научились их глушить.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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